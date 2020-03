Télétravail : 3 Français sur 4 regrettent déjà leur bureau

A peine dix jours de confinement, et de nombreux Français en télétravail sont déjà nostalgiques de leur lieu de travail. Ils sont trois sur quatre (76%) à regretter leur bureau, selon un sondage publié ce jeudi 26 mars.

Dans le détail, 79% des femmes et 73% des hommes disent regretter leur espace de travail habituel, d'après cette étude réalisée par l'entreprise de bureaux sur-mesure Deskeo, qui a interrogé 2.736 Français.

Des Français qui respectent dans leur grande majorité les consignes du gouvernement en cette période de confinement, qui appelle à travailler à distance lorsque c'est possible. En effet, sept sondés sur dix (70%) déclarent télétravailler (59% à leur domicile, 11% dans leur maison de campagne).

Une façon de travailler, le «home office» dans le jargon, qui est toute nouvelle pour la plupart des Français. Ils sont en effet sept sur dix (70%) à n'avoir jamais fait de télétravail auparavant.

Télétravailler pour travailler plus

Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils en font moins. Au contraire, un sondé sur trois (32%) a le sentiment de travailler plus longtemps que d'habitude. Peut-être car, de façon étonnante, un sur deux (51%) déclare ne pas faire de vraie pause déjeuner tous les jours.

Et puis ils sont six sur dix (59%) à avouer utiliser le temps de trajet quotidien économisé pour travailler plus. 54% utilisent ce temps gagné pour cuisiner, et 52% pour dormir un peu plus.

Même si leurs collègues leur manquent, trois Français sur quatre (74%) confient ne pas faire grand-chose pour garder contact. Seuls trois sur dix (29%) communiquent régulièrement par téléphone avec eux, alors que la visioconférence n'est utilisée par quasiment personne.

La crainte du chômage

On l'a compris, le télétravail est loin de réjouir tout le monde. Et ce, d'autant plus que huit personnes interrogées sur dix (81%) craignent de perdre leur emploi compte tenu de la situation actuelle, qui voit les entreprises souffrir à cause de la paralysie de l'économie liée au coronavirus.

Un chiffre venu des Etats-Unis ne devrait pas les rassurer, même s'il est plus facile là-bas de perdre son job : 3,3 millions de personnes y ont fait une première demande d'allocations chômage au cours de la semaine du 15 au 21 mars, soit 3 millions de plus que la semaine précédente, un record historique.