A travers les écrans, les clowns continuent de faire rire les enfants hospitalisés malgré le confinement

Confinement oblige, les clowns ne peuvent plus rendre visite aux enfants dans les services pédiatriques. Mais ces derniers ont plus d'un tour dans leur sac. La preuve : les clowns de «Le Rire Médecin» continuent de faire rire les enfants, à travers des vidéos postées sur Youtube.

«Les clowns ont pour mission d'aider ces enfants et leurs parents à dépasser leur angoisse et leur solitude», explique «Le Rire Médecin», une association qui forme et emploie des clowns dans les services pédiatriques. Pour maintenir sa mission, «Le Rire Médecin» continue de donner rendez-vous aux enfants et à leur famille, à travers les écrans, à raison de deux fois par semaine.

Des appels vidéo sont également en préparation. Ces rendez-vous virtuels auront lieu après l'échange habituel entre le clown et les soignants sur l'état de santé de l'enfant. Si le duo de clown n'est pas possible à cause de la crise sanitaire, «Le Rire Médecin» promet «du sur-mesure» avec un échange «totalement personnel entre le petit patient et son clown».

Si l'association pense certes aux enfants et à leur famille, ils n'oublient pas ceux qui les soignent. En effet, elle a créée une seconde chaîne Youtube, dédiée cette fois-ci aux soignants. L'objectif : continuer à les soutenir et à les assister à distance.