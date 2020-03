Confinement : vers un remboursement des passes Navigo par la RATP ?

Remboursement, gratuité des transports, suspension... La RATP n'a pas encore tranché quant à sa manière de gérer les transports et les passes Navigo pendant la crise du coronavirus. Avec le confinement, la fréquentation sur les lignes a en effet drastiquement chuté, au point de descendre sous les 10% de la normale.

Dans ce contexte, beaucoup d'utilisateurs ont notamment demandé le remboursement de leur passe Navigo annuel pour le mois de mars notamment, sur la base de ce qui a été réalisé dans d'autres villes de France comme à Lyon.

Mais l'entreprise publique ne semble pas emprunter ce chemin selon les différents médias qui se sont penchés sur le sujet. «Il y a aujourd’hui les salariés qui peuvent télétravailler et ceux qui sont contraints de se déplacer pour aller travailler. Il serait injuste de rembourser les uns et pas les autres. La priorité du moment est d'assurer les urgences et le service pour permettre à ceux qui sont contraints de se déplacer de pouvoir le faire», a expliqué la RATP.

Et de souligner que si le nombre de trains a diminué, il est toujours possible d'utiliser les transports pour ceux qui le veulent, contrairement aux grèves qui ont touché le pays en décembre 2019. À cette occasion les passes Navigo avaient en effet été remboursés.

Gratuité ou suspension ?

Ce qui peut cependant inquiéter les usagers, c'est qu'il n'est pour l'heure pas possible non plus de suspendre son abonnement le temps du confinement. La procédure mise en place depuis des années n'a pas été imaginée pour une crise sanitaire telle que celle du coronavirus. Il faut en effet se rendre dans une agence RATP, ce qui «n’est techniquement pas possible car (...) pas compatible avec les consignes sanitaires de confinement», écrit le service client de la société de transports sur les réseaux sociaux. Une solution de remplacement serait cependant en cours d'imagination.

S'il n'est pas possible de rembourser le Navigo, ni même de le suspendre, des élus appellent donc à la gratuité des transports. Car si ces derniers sont toujours en circulation, c'est notamment pour aider les professionnels à se rendre sur leur lieu de travail, et tout particulièrement le personnel hospitalier. D'autant que la SNCF a assuré le 23 mars la gratuité de ses lignes TGV pour le personnel hospitalier, et que des services de bus leur sont réservés dans la capitale. L'objectif serait donc d'aller plus loin dans ces mesures.

Aucune décision n'a cependant été officialisée pour le moment. Il faudra attendre au maximum deux semaines pour voir la RATP communiquer sur le sujet.