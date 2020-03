Coronavirus : la tour Eiffel va dire «Merci» aux mobilisés

La Vieille Dame reconnaissante. A compter de ce vendredi 27 mars, tous les soirs, les illuminations de la tour Eiffel vont devenir des remerciements pour la mobilisation contre le coronavirus.

Tous les jours à partir de 20h, un grand «merci» sera affiché afin de soutenir tous les mobilisés contre le coronavirus : soignants, forces de l'ordre, pompiers, caissiers, éboueurs, commerçants, livreurs, volontaires, associations...

À partir de ce vendredi, tous les soirs de 20h à 23h, @LaTourEiffel rendra hommage à toutes les personnes mobilisées face au #Covid_19 avec la projection de messages de remerciement et d’incitation à rester chez soi. #Coronavirus #RestezChezVous #StayAtHome pic.twitter.com/H4r3oNgxUD — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 27, 2020

Ensuite, de 20h30 à 23h, deux messages en français et en anglais seront diffusés pour rappeler l'essentiel pendant le confinement : «restez chez vous» et «stay at home». A noter que cette illumination «sera techniquement effectuée à distance».

Si dans les faits, seule une minorité de Parisiens pourra voir ces messages, ces belles images seront sans doute largement diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias.