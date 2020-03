Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 27 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

299 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 1.995 décès au total

299 personnes sont décédées en 24 heures en France, portant le bilan à 1.995 décès, a déclaré Jérome Salomon. Aujourd'hui, 15.732 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, et 3.787 cas graves sont en réanimation (412 de plus qu'hier). Parmi ces derniers, 42 ont moins de 30 ans, a précisé le directeur général de la Santé. On compte désormais 32.964 cas confirmés en France (soit 3.809 de plus qu'hier).

En Europe, plus de 300.000 cas ont été recensés. La moitié d'entre eux vient d'Italie (86.498) ou d'Espagne (64.059), selon un comptage de l'AFP. L'Italie a enregistré près 969 décès en seulement 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie.

Dans le monde, plus de 566.000 personnes contaminées ont été comptabilisées, et 25.423 morts. L'OMS estime que la «pénurie d'équipement de protection» pour les personnels soignants représente une «menace imminente».

edouard philippe annonce le renouvellement du confinement

Le confinement sera prolongé d'au moins deux semaines à partir de mardi prochain (31 mars), a annoncé Édouard Philippe cet après-midi, à l'issue du conseil des ministres. Les Français devront donc rester confinés jusqu'au 15 avril, dans les mêmes conditions. «Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige», a précisé le Premier Ministre, qui a rappelé que «nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique».

de plus en plus d'opérations de transferts d'une région à l'autre

Jérome Salomon a annoncé une intensification des opérations de transferts de patients, des régions les plus touchées par le virus vers les régions qui le sont moins. Un quatrième avion militaire a décollé aujourd'hui, pour transporter six malades du coronavirus de Mulhouse vers le CHU de Bordeaux, a indiqué le ministère des Armées.

Ces opérations font partie du dispositif d'évacuation médicale aéroportée «Morphée» (pour «Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation»). En temps normal, ce dispositif est utilisé pour rapatrier les militaires français gravement blessés lors d'opérations extérieures. C'est la première fois que ces avions sont réquisitionnés pour des opérations sur le territoire national.

L'ARS de Bordeaux a également annoncé que 48 malades du coronavirus vont être transférés ce week-end de la région Grand-Est vers les hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine, par trains médicalisés.

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS

Lui et son ministre de la Santé, Matt Hancock, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Boris Johnson a expliqué sur Twitter avoir développé de «légers symptômes au cours des dernières 24 heures», avant d'être testé. Il assure qu'il continuera «à diriger la riposte du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus» depuis sa résidence du 10 Downing Street.

La Reine Elisabeth II, qui avait rencontré le Premier Ministre le 11 mars dernier, est confinée depuis une semaine au château de Windsor. Buckingham Palace a annoncé aujourd'hui qu'elle était «en bonne santé».

l'argentine, déjà en confimenent, annonce la fermeture de ses frontières

L'Argentine est en confinement général depuis une semaine, et a annoncé la fermeture de ses frontières à partir de ce vendredi, et jusqu'au 31 mars au moins. Le pays avait déjà interdit l'entrée d'étrangers et de non-résidents depuis le 11 mars, mais désormais, seules les personnes en transit lors des dernières 48 heures pourront retourner sur le territoire. Les Argentins bloqués à l'étranger recevront quant à eux des aides financières de l'État. Le pays compte à ce jour 589 cas de coronavirus, et 12 décès.