Coronavirus : les professionnels s'inquiètent des promenades dans les supermarchés

Depuis le début du confinement, les grandes surfaces observent de plus en plus de Français qui se promènent dans leurs rayons, profitant de l'excuse des courses pour se retrouver entre proches.

« Je ne suis pas la seule en colère, nous le sommes tous. Les clients sont filtrés un par un à l’entrée du magasin et après, certains se retrouvent dans les allées. Des couples bras dessus, bras dessous, des familles, des copains. L’après-midi, il y a des jeunes qui se donnent rendez-vous et ils se promènent au rayon télé », a rapporté une caissière travaillant à un Carrefour de Nantes au journal Ouest-France.

Réagissant à son témoignage, le président de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), Jacques Creyssel a dénoncé un comportement « écoeurant » et « irresponsable », insistant sur le fait qu’il « faut arrêter de venir se promener en famille dans les magasins »

« Il faut faire ses courses tout seul si on le peut, avec un enfant si jamais naturellement on n'a pas la possibilité de le (faire) garder », a-t-il rappelé sur RTL avant d’ajouter « Cela ne sert à rien de faire du bruit le soir à vingt heures si en même temps on ne respecte pas les règles pendant la journée ».

Dimanche 22 mars, le préfet du Finistère Pascal Lelarge partageait déjà sur la page Facebook de la préfecture cet amer constat : « trop de "promenades" dans les supermarchés sont encore constatées ! La consigne est claire : restez chez vous. La dérogation pour faire les courses concerne uniquement les achats de première nécessité. »

Aller faire des courses au supermarché c’est devenu la sortie de la semaine à pas louper — zaza (@cabou_e) March 20, 2020

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires font état d’une certaine impatience à l’idée de se rendre au supermarché, considérée comme « la sortie de la semaine ». Si cette aspiration à prendre l’air est légitime en période de confinement, elle ne prend pas en compte les risques qu'encourent les salariés du secteur de la grande distribution pour que tous les Français puissent s’approvisionner.