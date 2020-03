Des cagnottes pour la famille de Julie, décédée du Covid-19 à 16 ans

Son décès a choqué une partie de la France. Julie, une adolescente de 16 ans, est décédée le 24 mars à Paris après avoir été contaminée par le nouveau coronavirus.

Alors que l'enterrement est prévu le 30 mars, avec seulement 10 personnes autorisées à s'y rendre, sa famille et son cercle proche ont créé des cagnottes en ligne afin de les aider dans les démarches et dans cette période particulièrement difficile. Il faut rappeler qu'elle est la première mineure à décéder de la maladie, alors qu'il a longtemps été admis que les personnes âgées étaient presque les seules à présenter des risques.

Sur l'une des pages, il est possible de lire que Julie était : «une jeune fille très sociable, marrante, bienveillante, ambitieuse et aimée de tous au lycée». Au 27 mars, plus de 3.000 euros ont été récoltés, alors que les messages de soutien affluent de toute la France. «Faut arrêter de croire que cela ne touche que les personnes âgées. Personne n’est invincible face à ce virus mutant», a expliqué la soeur de Julie, Manon, au Parisien.