Kylian Mbappé fait un «très gros don» à la fondation Abbé Pierre pour lutter contre la crise sanitaire

Le joueur de football du PSG Kylian Mbappé a fait un «très gros don» à la fondation Abbé Pierre, afin de soutenir ses efforts pendant l’importante crise sanitaire qui frappe la France en raison de l’épidémie Covid-19.

La fondation, qui agit en faveur des personnes défavorisées pour leur permettre d’accéder à des logements et des conditions de vie meilleure, n’a pas donné le montant de ce don, par mesure de discrétion. Elle explique cependant que cet argent «permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc.»

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid-19, des tickets-service commencent à être distribués sur l'ensemble du territoire, pour faciliter les achats de première nécessité des personnes dans le besoin. La fondation affirme avoir besoin d'alimenter son fonds d'urgence afin d'aider au mieux les personnes sans domicile.

Le joueur du PSG, engagé, a lui aussi fondé sa propre association «Inspired by KM», qui accompagne 98 jeunes de 9 à 16 ans jusqu'à leur entrée dans la vie active.