Confinement : quelles sont les villes qui ont instauré un couvre-feu ?

Nice, Béziers, Perpignan... Face à l'épidémie de coronavirus, certaines villes de France ont décidé de durcir les mesures de confinement en instaurant un couvre-feu alors que le gouvernement ne le souhaite pas au niveau national.

C'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a été le premier à l'annoncer lors de cette première semaine de confinement.

Voici la liste complète des villes françaises qui ont décidé de lui emboiter le pas.

Couvre-feu de 22h à 5h pour tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 22h à 5h pour tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 22h à 5h pours tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Depuis le 26 mars et jusqu'au 31 mars, couvre-feu de 21h à 5h du matin.

Couvre-feu de 22h à 5h pours tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 22h à 6h pours tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 21h à 5h pours tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 22h à 5h pours tous les citoyens, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu de 18h à 6h pour les mineurs uniquement, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 19h pour les mineurs uniquement, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 21h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 20h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 22h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Couvre-feu à partir de 21h à 5h dans toute la ville, jusqu'au 31 mars.

Le couvre-feu, initialement mis en place dans toute la ville de 22h à 5h jusqu'au 31 mars, a été modifié le 26 mars.

Depuis cette date et jusqu'au 31 mars, l'interdiction de circulation court de 21h à 5h du matin.

#Coronavirus #COVID19 #Herault





Arrêtés de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir à Montpellier, Béziers et Sète



Interdiction de circulation entre 2⃣1⃣h et 5⃣h du 26/03 jusqu'au 31/03





Retrouvez les arrêtés: https://t.co/npEES6sRME pic.twitter.com/uowfd2oGQK

— Préfet de l'Hérault (@Prefet34) March 26, 2020