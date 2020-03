Coronavirus : le maire de Sanary-sur-Mer interdit à ses administrés de sortir à plus de 10 m de chez eux

Après avoir interdit à ses administrés de n'acheter qu'une seule baguette à la boulangerie, le maire de Sanary-sur-Mer (Var) a pris un nouvel arrêté les empêchant désormais de s'éloigner à plus de 10 m de chez eux, lutte contre le Covid-19 oblige.

«Ca limite les sorties à leur plus simple expression», a reconnu Ferdinand Bernhard auprès de l'AFP, après cet arrêté municipal réduisant de 200 m à 10 m la nouvelle distance maximale autorisée pour les balades des Sanaryens et des Sanaryennes.

«C'est interdit le jogging, comme de promener son chien», insiste l'élu, qui avait déjà fermé les marchés «depuis belle lurette»: «Sinon tout le monde a toujours de bonnes raisons de sortir».

Dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le maire de cette commune du littoral varois a décidé de frapper fort: «Le gouvernement, il est un peu compliqué à suivre», estime Ferdinand Bernhard, pour qui les seules sorties autorisées sont donc d'aller faire ses courses. A condition bien sûr de faire des achats groupés: «Pas question de sortir pour aller uniquement acheter le journal, puis de ressortir pour une carotte et ensuite pour une baguette !»

Ce nouvel arrêté sera appliqué par les 12 policiers municipaux, mais à partir de lundi seulement: «Jusque-là nous serons dans la pédagogie, mais ensuite nous n'aurons aucun état d'âme», précise le maire, qui vient d'entamer son 6e mandat après avoir été réélu dès le premier tour aux municipales, le 15 mars.

Consignes transmises en vidéo

Ces nouvelles consignes ont été transmises directement à quelque 5.000 habitants de la commune, via une vidéo envoyée par courriel: «Vu la crise que nous traversons, le RGPD, on a dépassé ces histoires là», se défend-il, au sujet du Règlement européen sur la protection des données des citoyens. Et ces images ont également été diffusées sur le site internet de la ville et via Facebook.

«Le confinement est respecté par 99,5% des gens dans la commune, mais il reste une bande de récalcitrants qui risquent de propager la contamination, c'est eux que nous visons», a encore insisté l'édile auprès de l'AFP.

Quant à l'amende en cas de violation de cet arrêté, ce sera 135 euros, «le tarif du gouvernement». Et toute la recette sera reversée «aux soignants des hôpitaux: nous ne sommes pas là pour faire du fric, juste pour sauver des vies».