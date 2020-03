Jean-François Piège, bientôt papa pour la deuxième fois

Le chef étoilé Jean-François Piège, heureux, a annoncé à la télévision qu'il s'apprêtait à devenir papa pour la deuxième fois.

Après avoir livré aux téléspectateurs une recette personnelle, l'ancien juré de Top Chef entouré de son épouse Elodie et de son fils Antoine, âgé de 4 ans, s'est confié sur son confinement à la journaliste Audrey Crespo-Mara.

Il a ainsi avoué apprécier passer du temps à son domicile. «C'est la première fois qu'on vit une vie de couple qu'on pourrait considérer de normale, comme en général, le soir, je travaille», explique-t-il.

Et au détour d'une phrase, le chef précise qu'il peut veiller sur Elodie, enceinte de leur deuxième enfant. «Comme mon épouse est enceinte, on fait extrêmement attention, on reste vraiment confinés chez nous pour ne faire prendre aucun risque à Elodie, et de toute façon pour éviter toute contamination», a alors avoué Jean-François Piège.