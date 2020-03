Confinement : «Questions pour un balcon», le nouveau jeu des Parisiens pour faire passer le temps tout en se cultivant

Les Parisiens ne manquent pas d’imagination pour divertir leurs voisins durant le confinement. Alors que certains ont décidé d’installer une table de mixage sur leur balcon pour animer leur quartier, d’autres organisent des soirées «Questions pour un balcon».

Une façon amusante de créer du lien social et de s’amuser tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Ce rendez-vous insolite spécial confinement inspiré du célèbre jeu télévisé «Questions pour un champion» a été lancé par le comédien Noam Cartozo.

Depuis son balcon, il se glisse tous les soirs dans la peau d’un présentateur et interroge ses voisins sur des questions de culture générale - géographie, sport, histoire,... - en formant deux équipes : les appartements pairs de la rue affrontent les appartements impairs.

Dans quelle ville le Colisée se situe-t-il ? A quel photographe doit-on la célèbre photo «Le Baiser de l’hôtel de ville» ?, ou encore Dans quelle région la commune de Trouville-sur-Mer est-elle située ? : Le but du jeu est de trouver la bonne réponse le plus rapidement possible et de la crier depuis sa fenêtre ou son balcon.

Afin de faire participer toute la famille, Noam Cartozo prépare également une série de questions spécialement destinées aux enfants, telles que Comment se nomme le chien de Tintin ? ou bien Quel animal est Panpan dans Bambi ? Sur le plateau, ou plutôt dans la rue, les candidats sont au rendez-vous tous les soirs et les spectateurs aussi via les réseaux sociaux.

Ses vidéos ont en effet été largement relayées sur la Toile, où il a dépassé le million de vues, mais aussi validées par l'ex-présentateur star de l'émission «Questions pour un champion», Julien Lepers.