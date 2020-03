Coronavirus : le CHU de Dijon cherche des couturiers pour fabriquer des blouses réutilisables

En manque de 10 000 blouses, le CHU de Dijon lance un appel aux couturier(e)s bénévoles, pour coudre des tenues réutilisables.

Le CHU a lancé ce samedi l'initiative «10 000 blouses pour le CHU Dijon Bourgogne» sur son compte Twitter.

[Covid-19 Blouses] Couturières et couturiers, pour nous aider à répondre à nos besoins quotidiens en blouses, pourquoi ne pas participer à l’initiative du @CD_CotedOr « 10 000 blouses pour le CHU Dijon Bourgogne » ? Pour vous inscrire, un seul lien : https://t.co/IkIpMt5Wtf — CHU Dijon Bourgogne (@CHUDijon) March 28, 2020

UN ENORME BESOIN

Chaque jour, les soignants hospitaliers ont besoin de 30 blouses jetables. Or la rapidité de propagation du coronavirus sur le territoire, et le manque de matériel les empêchent d'être fournis suffisamment. C'est pourquoi le CHU a développé une «blouse en tissu lavable et réutilisable», avec l'aide d'industriels et de bénévoles.

DES KITS A ASSEMBLER

Les entreprises fabriqueront des kits prêts à être assemblés, qui seront livrés au domicile des couturiers et couturières volontaires. Les bénévoles peuvent remplir le formulaire en indiquant leurs coordonnées et leur type de machine à coudre. Une fois confectionnées, les blouses seront transmises au CHU, dans le respect des «gestes barrières».

Après utilisation, les blouses seront lavées à très haute température pour garantir la protection des soignant(e)s.