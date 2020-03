Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 29 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

292 personnes mortes en france ces dernières 24 heures, pour 2.606 décès au total

Le coronavirus a causé 292 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures en France, portant le bilan à 2.606 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé dimanche Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Selon ce dernier bilan, 19.354 patients sont hospitalisés (+ 1.734 en 24 heures) dont 4.632 en réanimation, soit un nouvel afflux de 359 personnes en une seule journée. Et 7.132 personnes ont pu rentrer chez elles.

«Si les mesures de confinement et gestes barrières ont été respectés, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes entrant en réanimation d’ici la fin de semaine», a ajouté Jérôme Salomon. Parmi les patients en réanimation, 34% ont plus de 60 ans, tandis que soixante personnes en réanimation ont moins de 30 ans.

L'ancien ministre Patrick Devedjian est mort des suites du coronavirus

Testé positif au Covid-19 cette semaine, l'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, Patrick Devedjian, 75 ans, est mort dans la nuit de samedi à dimanche, premier décès d'un responsable politique français des suites du coronavirus.

Cette figure de la droite, qui présidait depuis 2007 le conseil général des Hauts-de-Seine, avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département. Encore stable vendredi, selon son entourage, son état s'est rapidement dégradé samedi.

Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions dans le milieu politique. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à «un esprit libre qui voulut toujours penser la droite dans la nuance et la complexité». Son prédécesseur socialiste, François Hollande, a salué un «combattant» qui «avait surmonté avec courage bien des épreuves». Quant à l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy (LR), il a mis en avant le «panache» de son ancien ministre. «Patrick Devedjian était un homme passionné, entier, sincère, engagé», a-t-il déclaré sur Twitter.

L’AMENDE POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT PASSE À 200 EUROS EN CAS DE RÉCIDIVE

Le gouvernement a décidé de revoir le montant de l'amende pour non-respect du confinement en cas de récidive. Celle-ci passe à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours (contre 135 euros dans le cas d'une première sanction). Cette décision a été actée via un décret du 28 mars, paru au Journal officiel ce 29 mars. Le texte fixe en outre le montant de l’amende majorée si elle n’est pas payée dans les délais à 450 euros.

Sur Twitter, le ministère de l'Intérieur a rappelé que les individus verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours pouvaient être punis d'une amende de 3.750 euros et d'une peine de six mois d'emprisonnement.

110.000 des 130.000 Français bloqués à l'étranger ont été rapatriés

Environ 110.000 Français sur les 130.000 qui étaient bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus ont été rapatriés, a indiqué dimanche le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. «Il reste des points encore compliqués, notamment aux Philippines», mais c'est en voie de résolution, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, pour les 1.500 Français qui sont bloqués en Nouvelle-Zélande, «nous sommes en train de monter, depuis hier soir, des vols gouvernementaux de manière à avoir des tarifs qui soient acceptables», a ajouté Jean-Baptiste Djebbari, saluant de nouveau le «travail extraordinaire que fait Air France» dans le cadre de ce pont aérien.

NOUVEAU RECORD QUOTIDIEN DE MORTS EN ESPAGNE, LES PAYS-BAS DÉPASSENT LES 10.000 CAS

En Espagne, deuxième pays du monde le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie, 838 personnes sont mortes en 24 heures des suites du coronavirus, selon les chiffres publiés dimanche midi par le ministère de la Santé espagnol. Ce chiffre de décès quotidiens constitue un nouveau record pour Madrid, le troisième consécutif (après 769 vendredi et 832 samedi), et porte le nombre de morts dans le pays à plus de 6.500.

Les chiffres laissent toutefois espérer que le pic de contagion approche, selon les autorités espagnoles. En effet, la progression quotidienne du nombre de morts ralentit (+14,7% en 24 heures contre +27% mercredi), tout comme celle du nombre de cas confirmés de contamination. Ce dernier a atteint dimanche 78.797, une hausse de 9,1% en un jour (contre +20% mercredi), selon les statistiques du ministère de la Santé.

Quant aux Pays-Bas, qui refusent pour l'instant de confiner leur population et qui misent plutôt sur la stratégie de l'immunité collective, ils ont dépassé dimanche le cap des 10.000 cas de Covid-19, pour 771 décès. Par ailleurs, la mairie de Moscou a annoncé dimanche le confinement général de ses habitants à partir de lundi.