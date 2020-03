Mort de Patrick Devedjian : les personnalités politiques lui rendent hommage

Ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et ténor de la droite, Patrick Devedjian est mort dans la nuit du 28 au 29 mars.

Ce jeudi, l'homme politique de 75 ans avait annoncé être atteint du coronavirus sur son compte Twitter.

Patrick Devedjian avait été député des Haut-de-Seine de 1986 à 2017. Ministre chargé des libertés locales sous Jacques Chirac (2002-2004), puis ministre délégué à l'industrie (2004-2005), il avait été ministre chargé du plan de relance sous Nicolas Sarkozy, au moment de la crise de 2008. Il était président du conseil départemental des Haut-de-Seine depuis 2007.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher (LR) a témoigné de sa «grande tristesse».

Grande tristesse d’apprendre la mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement devoué à sa ville d’Antony et aux Hauts-de-Seime. Condoléances à sa famille et à ses équipes.

