Passage à l'heure d'été : ce dimanche, vous avez dormi une heure de moins

Le changement d’heure, une perte de repère et toujours les mêmes questions, même en plein confinement dû au coronavirus. Dans quel sens a-t-on changé d’heure ? A quelle heure a eu lieu le passage à l’heure d’été ? Et surtout, a-t-on dormi plus ou moins ?

Tous les ans, le dernier dimanche du mois de mars, la France et les autres pays membres de l’Union européenne se mettent à l’heure d’été. Cette année, le changement d’heure a eu lieu dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2020. A 2 heures, il était en fait 3 heures. Ce passage à l’heure d’été vous a donc fait perdre une heure de sommeil, mais il signale aussi l’arrivée des beaux jours et le retour de l'ensoleillement.

Par défaut, les ordinateurs et la plupart des téléphones passent à la nouvelle heure sans intervention de votre part. Pour le micro-ondes et vos pendules, en revanche, il faudra user de votre savoir-faire.