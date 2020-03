Il y aura un avant et un après coronavirus, mais d’ici là que faire pendant le confinement ?

Lorsque tout est désorganisé par un ennemi d’autant plus dangereux qu’invisible, il faut faire en sorte de ne pas connaître de dégâts physiques et psychiques collatéraux. Pour ce faire, il existe quelques mesures simples à prendre pour ne pas subir et sortir encore plus fort qu’avant, pour faire en sorte que le lundi et le vendredi ne soient pas confondus et que la fin de la semaine soit attendue.

Alors comment s’en sortir quand on ne peut plus sortir ? Une réponse en 3 lettres : RTT

R comme réflexion, recul, …

Tout d’abord, un R pour réfléchir : savoir profiter de ce temps imposé pour réfléchir un peu sur ce que l’on fait, sur ce que l’on est.

Un R, toujours, pour peut-être prendre un peu de recul, ce que l’écoulement rapide du temps subi ou imposé ne permet pas toujours.

Enfin, un R pour se reprendre. En particulier en faisant comme un état des lieux sur son état mental et physique. Un état des lieux qui va nécessairement commencer par l’analyse de son alimentation.

« Ton premier médicament est ton assiette » a dit Hippocrate et c’est plus vrai que jamais. Éliminons de la table les sucres à absorption rapide trop raffinés, supprimons le sel et les plats tout-prêts plein de sel et de sucre inutiles. Remettons-nous à cuisiner simple, frais, local et naturel. Acheter des carottes râpées emballées et toutes préparées est une hérésie ; il suffit de lire l’étiquette pour s’en persuader.

Une alimentation saine est garante d’une bonne digestion, elle-même porte ouverte vers une bonne santé. Bien manger pour bien digérer, pour bien se porter.

Il est d’ailleurs essentiel pendant ce confinement de conserver le rythme des repas et d’en profiter, d’apprécier et de déguster puisque le temps nous est moins compté.

T comme travail…

Un premier T pour travailler. En effet, continuer de travailler normalement en période de confinement permet de ne pas perdre nos repères et ainsi de ne pas désorganiser notre organigramme ou notre organisme.

La nature a horreur du vide et avoir comme journée une page blanche est tout à fait anxiogène. Il faut donc se faire un planning journalier et hebdomadaire avec un agenda bien rempli : se lever comme avant, à la même heure, et établir sur la journée une alternance de plages d’activités et de moments de respiration : alterner travail personnel et contacts sociaux.

Le confinement est le vrai espace ouvert que l’on doit bien occuper contrairement à l’open space de travail où l’on subit plus que l’on ne maîtrise.

Il est important de travailler intellectuellement mais aussi physiquement : se donner par exemple des moments de calme qui peuvent être occupés par la méditation, comme par l’exercice physique, des exercices de yoga, de respiration. Une grande place ou une salle de sport ne sont pas indispensables pour s’activer, il suffit de regarder sur internet l’inventivité de certains.

Ainsi, remplir son planning est un des meilleurs moyens pour chasser l’angoisse naissant souvent de l’inactivité. Avec de jeunes enfants, il n’est pas toujours simple de s’organiser et c’est pourtant là que l’organisation devient encore plus importante, pour que chacun respecte l’autre, trouve ses marques et sa place, sous peine de vite devenir un désordre généralisé et anxiogène.

T comme terminer…

Le dernier T n’est pas des moins importants : apprendre à terminer ce que l’on a commencé et ce que l’on commencera.

Trop souvent, on se lance sur un dossier puis on passe à autre chose, faute de temps ou par facilité. Ainsi, le soir arrive et l’angoisse naturelle est accentuée par cette sensation d’inachevé, stressogène et souvent cause d’insomnie pour ne rien arranger, hypothéquant ainsi le jour d’après.

On profite donc du confinement pour ranger ses papiers ou son dressing, tâches souvent commencées et rarement achevées. Ce qui peut sembler futile a souvent plus d’impact que ce que l’on imaginait avant. Finir sa journée c’est bien débuter la suivante après une nuit calme.

Mais parfois, malgré tous nos efforts, le tiercé n’est pas toujours gagnant.

Avoir les bons réflexes est indispensable mais ne suffit pas toujours lorsque le passif s’est accumulé sur plusieurs années. Notre corps nous avait pourtant averti par de petits signes comme une fatigue matinale, que l’on a accompagnée d’une fausse bonne solution en augmentent la dose de café pour faire taire le corps… provisoirement seulement.

Des baisses de moral, des troubles de la concentration, de petits tremblements ou encore des gênes respiratoires au niveau du plexus sont autant de révélateurs d’un manque de magnésium, créé par une surconsommation jamais comblée par un ravitaillement suffisant.

Notre meilleur ami le magnésium

Le magnésium est un pilier incontournable de notre alimentation. Il intervient dans plus de 400 réactions biochimiques essentielles à la vie.

Le besoin journalier est évalué à 400 mg, or l’alimentation n’en apporte en moyenne que 200 mg. Nous avons donc un déficit chronique important qui s’accumule. Et le stress occasionné par le confinement augmente encore les besoins…

Le magnésium doit être apporté tous les jours et chacun doit apprendre à moduler les apports en magnésium en fonction de ses besoins qui peuvent varier d’une période à l’autre.

Il existe un grand nombre de troubles liés à des apports insuffisants en magnésium comme la fatigue, les douleurs musculaires, l’anxiété, une moindre résistance au stress…

Il faut donc se supplémenter, mais quel magnésium choisir ?

Pour des raisons de biodisponibilité, le médecin choisira, comme compléments alimentaires, les magnésiums les mieux absorbés, comme le glycérophosphate de magnésium ou le citrate de magnésium. Mais cela ne suffit pas toujours à obtenir l’efficacité optimale.

En effet, pour ne pas être immédiatement rejeté dans les urines, le magnésium doit être impérativement fixé dans les cellules. Un des fixateurs du magnésium est un acide aminé naturellement présent dans l’organisme : la taurine.

Beaucoup pense que la taurine est un excitant. C’est absolument l’inverse, c’est un puissant calmant cérébral naturel au même titre que la sérotonine.

De plus, la taurine aide à régulariser les troubles du rythme cardiaque (palpitations, arythmie). Elle accélère également l’élimination de l’alcool et du cholestérol oxydé via la vésicule biliaire.

Des années de pratique médicale m’ont permis d’établir au mieux, après un diagnostic médical et les conseils de son médecin traitant, un traitement anti-stress particulièrement efficace en période de confinement :

Mon ordonnance anti-stress en cas de confinement mais pas seulement

En plus des mesures détaillées ci-dessus et incontournables :

Je prescris couramment un complexe contenant deux acides aminés la taurine et l’arginine, 200 mg de magnésium sous forme de citrate et de glycérophosphate et des vitamines B.

D-Stress booster® des laboratoires Synergia

En cure de 4 semaines, à raison d’un sachet par jour et plus longtemps si nécessaire.

Disponible pharmacie et sous synergiashop.com

Dr Jacques Labescat-Médecin Phytothérapeute