Non, les messages affirmant qu’il ne faut plus sortir pendant le pic ne viennent pas des hôpitaux

Des messages soi-disant signés du personnel hospitalier de différentes villes, et partagés massivement sur les réseaux sociaux et WhatsApp, affirment qu’il ne faut plus sortir de chez soi «car le pire commence». Attention, il s’agit en réalité d’un faux avertissement.

«Le personnel qui travaille à l’hôpital souhaite que ce message soit diffusé à tous. A partir de demain, ne quittez pas la maison et pour le pain, si vous pouvez congeler car le pire commence», peut-on lire dans cette publication devenue virale.

«La date d’incubation est respectée et de nombreux positifs vont commencer à sortir et beaucoup de gens peuvent le contracter, il est donc très important de rester à la maison et de ne pas interagir avec personne», indique le message.

«Du 23 mars au 3 avril nous devons prendre soin de nous car nous serons au sommet du virus […] Nous serons en stade d’infection maximale», est-il également écrit. Or, il s’agit d’un faux message, certaines informations étant infondées.

Plusieurs établissements hospitaliers ont d’ailleurs publié un démenti sur leur page Facebook ou leur compte Twitter.

A l’image du CHU de Bordeaux (Gironde), qui explique que le message «qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ou par SMS est une Infox. Ne relayez pas de fausses infos (...) le CHU vous recommande de suivre les informations officielles.».

[#FAKENEWS] Ce message qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ou par SMS est une INFOX.



Ne relayez pas de fausses infos #FakeNews #COVID2019 #coronavirus



Le @CHUBordeaux vous recommande de suivre les informations officielles CC @MinSoliSante @gouvernementFR pic.twitter.com/8SyR4qSm77 — CHU de Bordeaux (@CHUBordeaux) March 27, 2020

Sur Facebook, le centre hospitalier de Rodez (Aveyron) a également appelé à ne pas le relayer cette «fake news», tout en précisant que «les règles de confinement et les gestes barrières restent bien évidemment de rigueur».

Tout comme le centre hospitalier du Mans (Sarthe) qui a dénoncé une «fausse information».

«De nombreux internautes nous ont fait part d'un message qui circule sur les réseaux sociaux en notre nom. Il s'agit d'un fake. Les seules sources fiables concernant les informations que le CHPO diffuse sont notre site web et nos réseaux sociaux officiels», a rappelé de son côté le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu (Isère).