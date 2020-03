Une attestation de déplacement simplifiée pour les personnes en situation de handicap

Près de deux semaines après le début du confinement lié au coronavirus, le gouvernement vient de mettre en ligne une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire, simplifiée, à destination des personnes en situation de handicap intellectuel ou mental.

Rédigée en français «Facile à lire et à comprendre» (FALC), elle est téléchargeable sur le site du gouvernement, en cliquant sur ce lien. On y trouve les mêmes éléments à remplir que sur l'attestation classique (nom, date de naissance, adresse, motif du déplacement, date et heure de sortie, signature), sauf que les phrases sont simplifiées et sont accompagnées de pictogrammes pour faciliter la compréhension.

Elle est disponible en téléchargement sur ce lien : https://t.co/JG23KWgMqR pic.twitter.com/OpLAX6mOG6 — Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine (@T21_NA) March 30, 2020

En dehors des personnes en situation de handicap, ce document s'adresse également aux étrangers ayant des difficultés avec la langue française, ainsi qu'aux individus illettrés (au nombre de 2,5 millions en France métropolitaine selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme), comme le précise le HuffPost.

Le gouvernement a aussi mis en ligne sur son site une page entièrement rédigée en FALC, dans laquelle il répond aux questions basiques sur le coronavirus : qu'est-ce que le coronavirus, comment s'attrape-t-il, quand appeler le Samu, comment se protéger, comment se soigner, etc.

Une version pour les aveugles et malvoyants également accessible

Les règles pour rendre «l'information facile à lire et à comprendre» sont standardisées à l'échelle européenne. Dans le cas des informations écrites, elles imposent par exemple de faire des phrases courtes, de toujours commencer une nouvelle phrase sur une nouvelle ligne, d'aligner le texte à gauche et de ne jamais le justifier, ou encore d'éviter d'écrire en couleur.

La même attestation officielle de déplacement n'existe pas encore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Mais l'association Valentin Haüy y a remédié, en mettant en ligne sur son site une version du document pour les individus déficients visuels. On y trouve sept attestations téléchargeables, correspondant chacune à un des sept motifs de déplacement autorisés (travail, achats de première nécessité, consultation médicale ou soins, motif familial impérieux, etc.).