Confinement : 135 musiciens reprennent à distance le tube de Queen «The show must go on»

Un enchantement pour les oreilles. En cette période de confinement due à la pandémie de coronavirus, un chef d’orchestre français a rassemblé à distance des dizaines de musiciens et chanteurs pour interpréter «The Show Must Go On», le tube du célèbre groupe britannique Queen.

Au total, le chef d’orchestre Samuel Sené, également metteur en scène, compositeur, et directeur musical, a réuni pas moins de 135 artistes avec lesquels il a collaboré depuis une vingtaine d’années. La plupart ont d’ailleurs joué dans plusieurs de ses comédies musicales.

Pour arriver à un tel résultat, Samuel Sené a fait «des vidéos tuto pour que chacun travaille sa partie», a-t-il raconté à France Inter. Chaque artiste lui a ensuite envoyé une vidéo de sa prestation. Toutes les séquences ont alors été découpées puis assemblées. «On était sur du 24/24, nuit et jour à se relayer.», a-t-il précisé.