Mathias Girel : «Pour lutter contre les théories du complot, il faut réexpliquer la science»

Pas moins de 26% des Français pensent que le nouveau coronavirus a été conçu en laboratoire. C'est le résultat d'un récent sondage publié par l'Ifop, qui met en avant la large diffusion (même si elle est loin d'être majoritaire) des théories du complot sur la crise sanitaire. Pour répondre à cela, il est important de prendre le temps d'expliquer, selon Mathias Girel, spécialiste de la philosophie de la connaissance, qui a notamment travaillé sur le sujet des thèses complotistes.

Pourquoi cette crise est-elle propice à la diffusion des théories du complot ?

Il est encore un peu tôt pour analyser les différents facteurs, mais il y a plusieurs motifs qui se mêlent là-dedans. Il y a la théorie du complot traditionnelle, que l’on va retrouver au sujet du Sida ou d’autres épidémies, avec l’idée d’une puissance étrangère ou d’une armée qui expérimente des armes biologiques. Il y a aussi la méfiance vis-à-vis des Etats en général. On a vu que certains pays essayaient d’instrumentaliser l’inquiétude au sujet du virus en établissant des controverses sur l’origine réelle de celui-ci. Il y a également une méfiance vis-à-vis de certains laboratoires pharmaceutiques et une inquiétude que chacun peut avoir pour sa propre santé. C'est ce que l’on appelle les biais de proportionnalité, qui font que face à quelque chose de grande ampleur, on a du mal à imaginer qu'une cause infinitésimale soit à la hauteur de l'effet. Ici une variation dans une séquence génétique d’un virus.

On a aussi vu que le phénomène grimpait fortement chez les électeurs d’extrême droite, pourquoi selon vous ? Il faudrait vraiment pouvoir comparer dans la durée les théories du complot au fil du temps à propos d’autres épidémies. Mais disons que si l’on est déjà dans un discours de méfiance vis-à-vis de la puissance publique et de la communication officielle, c’est peut-être plus facile d’être dans une position radicale vis-à-vis des explications données de l’épidémie actuelle. Est-ce qu’il y a quelque chose à faire pour lutter plus activement contre les théories du complot, où sont-elles endémiques à notre culture actuelle ? Ce qui n’est jamais trop fait, c'est de réexpliquer la science, les essais cliniques réalisés actuellement. Cela peut être aussi d’expliquer pourquoi il est improbable que ce virus soit issu d’une manipulation militaire. Aucun Etat n’a vraiment intérêt à propager un virus qui atteint directement son économie, qui freine tous les échanges, qui peut se retourner contre la population. Si on pense à l’option «big pharma», c’est-à-dire que certains remèdes ne seraient pas testés car ils nuiraient aux intérêts de certains grands groupes, il suffit de considérer qu’il y a des centaines de labos qui cherchent un remède, et il est donc très improbable que si l'un d'entre eux fonctionne vraiment, il ne soit pas testé, entériné et déployé de manière large et conséquente. Je pense qu’on peut répondre à ces inquiétudes en expliquant comment la recherche est menée en France et dans d’autres pays qui ont les mêmes intérêts que nous à trouver des solutions le plus vite possible. Sur le même sujet pandémie Plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire

Donc il faudrait que l’Etat prenne en main ces explications supplémentaires ?

On ne le fera jamais trop. C’est important que l’ensemble des chercheurs compétents sur le domaine puisse prendre la parole, expliquer patiemment les choses et, si possible, que ce soit eux qu’on interroge, et pas d’autres voix marginales par rapport au débat ou beaucoup moins compétentes. Après il ne faut pas s’exagérer l’importance des théories du complot dans le problème auquel nous faisons face. Il y a des interrogations dans le public sur la France, grande nation industrielle, qui a des difficultés à fournir et produire des masques en quantité suffisante ou du gel hydroalcoolique, qui n’est tout de même pas une spécialité chimique d’une complexité incroyable. Ce type d’interrogation occupe plus de place dans l’esprit du public selon moi, c'est un ensemble de questionnement qui se recoupent.

Les réseaux sociaux ont mis en place quelques mesures, est-ce suffisant ?