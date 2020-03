Qui sont les victimes du coronavirus ?

Ils étaient caissière, médecin, curé, ou encore gendarme, et ils sont décédés quelques jours après avoir été infectés par le nouveau coronavirus. Voici quelque portraits de victimes du Covid-19.

Aïcha Issadounène, salariée de Carrefour à Saint-Denis

Il s'agit de la première caissière officiellement victime du Covid-19. Salariée de Carrefour, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), depuis de longues années, et élue syndicale CGT, Aïcha Issadounène est décédée le 26 mars à l’âge de 52 ans. La quinquagénaire était en arrêt de travail depuis le 17 mars dernier, soit le premier jour du confinement. Pour ses collègues, employés comme elle de la grande surface, Aïcha, qui n’avait jamais manqué un jour de travail jusque là, était un véritable repère. «Une grande femme avec la main sur le cœur», comme l'a déclaré l'un deux. Célibataire et sans enfants, la salariée s’occupait en outre de sa mère âgée.

Aïcha , caissière au carrefour de #SaintDenis et déléguée CGT du magasin est décédée du #COVID19 .



Les magnats de la grande distribution doivent cesser de faire leur loi . Seuls les rayons alimentaires doivent rester ouverts et les salariés être protégés . pic.twitter.com/ItD5nDCQ8S — Stephane Peu (@stephane1peu) March 27, 2020

Sylvain Welling, médecin généraliste à Saint-Avold

Il est le premier médecin généraliste décédé après avoir été contaminé par le virus. Sylvain Welling, 60 ans, est décédé le 22 mars à l'hôpital de Saint-Avold (Moselle), où il était traité pour des «problèmes respiratoires», a indiqué Gilbert Weber, maire de la commune. Le médecin, «estimé de tous», selon Le Républicain lorrain, exerçait sur place depuis plus de vingt ans. Il est décédé «dans le service de réanimation Unité Covid-19», trois jours après avoir été admis dans l'établissement, a précisé l'hôpital. Le docteur «était l’image, le modèle que tout médecin doit se fixer pour horizon.», a écrit son ancien associé, le Dr Jean Schuler, qui a tenu à lui rendre hommage sur Facebook. Père d'une fille en études d'ostéopathie, Sylvain Welling avait perdu son épouse en février 2015 à la suite d'une rupture d'anévrisme.

Alain Siekappen Kemayou, vigile à Aulnay-sous-Bois

Chef de la sécurité au centre commercial O’Parinor, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Alain Siekappen Kemayou, 45 ans, est décédé le 21 mars au centre hospitalier de Saint-Denis. Il est la première victime de cette pandémie en France dans ce secteur d'activité. Alain, ce «grand costaud» connu et respecté de tous, a été emporté par le coronavirus après 10 jours d’hospitalisation. Ce militant CGT opérait sur ce site depuis 2001. Il était «unanimement reconnu pour sa gentillesse, sa disponibilité (...) et son professionnalisme», a écrit dans un communiqué la société Rennaise Samsic, qui souligne également «l'engagement sans faille» d'un homme aimant profondément son métier. Ceinture noire de karaté, Alain était également très investi dans le milieu associatif.

Marc Frasez, curé de Fontenay-le-Fleury

Le père Marc Frasez, curé de la paroisse Saint-Germain-de-Paris de Fontenay-le-Fleury (Yvelines), est décédé à l'âge de 74 ans, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars à l'hôpital André-Mignot de Versaille. C'est le premier prêtre de la région à avoir succombé au Covid-19. Ordonné prêtre le 3 avril 1971, à Notre-Dame-de-Lourdes de Conflans-Sainte-Honorine, il exerçait dans les Yvelines depuis près de cinq décennies. Il avait notamment exercé aux Mureaux, à Ablis, mais aussi à Houilles, à Saint-Germain-en-Laye, ou encore à Versailles. Né dans l’Aisne, Marc Frasez était curé de Fontenay-le-Fleury depuis treize ans. Il était «quelqu’un d’important pour notre ville et impliqué dans tous les grands événements», a déclaré le maire de la ville.

Patrick Guigon, gendarme à Maisons-Alfort

Patrick Guigon, premier gendarme fauché par la maladie, est mort le 25 mars, à 51 ans, laissant derrière lui une femme et trois enfants. Maréchal des logis-chef, il travaillait au service des écoutes téléphoniques. Il est décédé «après une brutale aggravation de son état de santé, alors qu’il était en arrêt maladie pour suspicion du Covid-19, depuis quelques jours», a indiqué la fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale (ANORGEND). La détérioration a été si brusque qu’il n’a pas eu le temps d’être hospitalisé. Il est mort dans son logement, à la caserne de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Avant d'occuper ces fonctions, il avait servi au sein de la garde républicaine ainsi que dans une unité territoriale en Ile-de-France.

Julie A., lycéenne de 16 ans dans l'essone

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a lui-même annoncé, ce jeudi 26 mars, ce décès choquant. Celui d'une adolescente de 16 ans, en Ile-de-France. Julie A. est la plus jeune à mourir de cette maladie à ce jour dans l'Hexagone. Transférée à Paris à l'hôpital Necker pour enfants le 25 mars, Julie n'avait aucun problème de santé, ont témoigné les proches de la victime. «Depuis le début, on nous dit que le virus ne touche pas les jeunes. On l'a cru, comme tout le monde», a confié la sœur aînée de Julie, Manon. Passionnée de danse, la jeune fille était scolarisée dans un lycée de l'Essonne, où un hommage lui sera rendu le 4 mai prochain, le jour de la rentrée. Il y aura une minute de silence ainsi qu’une marche blanche et rouge. «Le blanc pour sa bonne humeur, le rouge parce que c’était sa couleur préférée», a déclaré l'une de ses amies.

Georges Merlot, agent ratp à aubervilliers

Agent RATP au centre bus d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Georges Merlot est décédé le 29 mars à l’âge de 51 ans. Il s’agit du premier décès à la régie des transports parisiens. Syndiqué CGT, Georges Merlot était également président du Comité départemental handball de Seine-Saint-Denis, qui lui a rendu hommage sur Facebook. «C’est bien la première fois que tu nous lâches, tu as dû te battre comme à ton habitude mais cette fois-ci ce n’était pas des budgets, des projets ou des imbéciles.», est-il notamment écrit. Originaire de Trois Rivières, en Guadeloupe, Georges «était un pilier dans le dépôt (...), un homme de terrain qui avait gravi les échelons mais n’avait pas oublié d’où il venait. (…) Un homme de valeur que tout le monde respectait.», selon l’un de ses collègues de travail.