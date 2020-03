Seine-et Marne : face au manque de main-d’oeuvre, le préfet mobilise les réfugiés pour travailler dans les champs

Une initiative qui surprend. La fermeture des frontières et les exigences de distanciation sociale ont rendu quasi absente la main d’œuvre étrangère dans les champs français. Pour y pallier, la préfecture de Seine-et-Marne a décidé de faire appel aux réfugiés.

«56 réfugiés issus des 5 Centres d'hébergement provisoires que compte le département et du centre d'accueil et d'examen des situations se sont portés volontaires et pourront rejoindre des exploitations agricoles dans tout le département pour contribuer à des travaux de plantations et de récoltes», explique le cabinet du préfet dans un communiqué publié lundi 30 mars.

Parmi les tâches prioritaires figurent le ramassage des fraises et des asperges, et la plantation de plusieurs légumes dont les récoltes sont prévues pour le mois de juin.

Depuis 2015, la ville de Champagne sur Seine accueille environ 80 personnes qui avaient fui les combats en Irak et en Syrie. En novembre 2016, environ 240 réfugiés avaient été évacués du campement de la place Stalingrad et transférés en Seine-et-Marne.