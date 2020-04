Attention aux fake news qui circulent ce 1er avril

1er avril oblige, de nombreux poissons d’avril circulent sur internet. Attention à ne pas tomber dans le panneau, notamment en ce qui concerne les fausses informations sur l’épidémie de covid-19 et sur le confinement.

Non, les parents ne vont pas à remplir les livrets d'évaluation de leurs enfants

Une fausse lettre du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, circule sur le net, indiquant que les parents devront remplir eux-mêmes les livrets d'évaluation de leurs enfants.

[Capture d'écran]

Cette lettre n'a pas été publiée par le ministère. Elle est d'ailleurs signée «Jean-Marie BLANQUER» et non pas «Jean-Michel BLANQUER». En comparant avec de véritables lettres du ministre, publiées sur le site officiel du ministère de l'éducation, on remarque également que la signature n'est pas la même. La mise en page ne correspond pas non plus à celle habituellement utilisée pour les lettres officielles du ministre.

Non, les vacances au mois de juillet ne sont pas annulées

Un autre faux document officiel du ministère de l'Éducation nationale publiée aujourd'hui fait état d'une annulation des vacances scolaires au mois de juillet. La période de congés des élèves et des professeurs commencerait donc le 3 août 2020 et se terminerait le 28 août.

[Capture d'écran]

Là encore, la signature a été modifiée et la lettre signée par un certain «Jean-Michel BLANQUIER». Aucune annonce n'a encore été faite à propos des grandes vacances. Le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs confirmé en début de semaine le maintien des vacances de Pâques pour les élèves.