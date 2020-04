Comment fabriquer facilement son propre masque ?

Face à la pénurie de masques de protection en raison de la crise du coronavirus, de nombreux tutoriels de fabrication de masques artisanaux ont fleuri sur la Toile. Mais tous ne se valent pas. Voici trois façons de le confectionner en étant sûr du résultat.

Le tuto du professeur Daniel Garin

Le tutoriel proposé par le Pr Daniel Garin, médecin du travail chez ARTELIA-MT2i et professeur agrégé à l'Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, permet de confectionner un masque dont le principe n’est pas de filtrer l’air, mais d’absorber les particules de salives potentiellement contaminées par le virus.

Matériel nécessaire :

- Une feuille de papier essuie-tout ou serviette en papier

- Des élastiques

- Une agrafeuse

Avant de commencer, lavez-vous minutieusement les mains et désinfectez-les avec du gel hydoalcolique. Dépliez ensuite complètement la serviette en papier ou feuille de papier essuie-tout, et pliez-là en accordéon. Enfin, mettez à chaque extrémité un élastique, puis agrafez-les.

Le tuto AFNOR

L'Association de normalisation (Afnor), rattachée au ministère de l'Industrie, a de son côté mis en ligne un mode d'emploi, plus technique, pour fabriquer des masques barrière en tissu «bec de canard» ou «à pli», qui couvre le nez, la bouche et le menton. La confection de ce modèle est toutefois plus compliquée que celui du professeur Daniel Garin. Il faut en effet suivre un patron précis et avoir quelques notions de couture, ce qui peut en décourager plus d'un.

Ainsi, voici un tutoriel ludique et plus accessible proposé par L’atelier des Gourdes, qui suit les étapes du guide édité par l’Afnor.

Matériel nécessaire :

- Tissu 100% coton (popeline) pour l'extérieur : 20 x 20 cm

- Tissu 100% coton (popeline) pour la doublure : 20 x 20 cm

- Fil assorti

- 2 x 35 cm d'élastique plat souple ou 80 cm de ruban d'un cm de large (attache sur la tête)

- 2 x 20 cm d'élastique plat souple (attache derrière les oreilles)



le tuto du chu de grenoble

Le CHU de Grenoble a également édité un document indiquant précisément les étapes pour faire son propre masque en tissu.

Matériel nécessaire :

- Des chutes de coton (environ 20 cm)

- Du molleton fin ou de la polaire fine

- Deux élastiques souples

- Une machine à coudre

Les étapes de fabrication :

- Découpez le patron ci-dessous :

©CHU Grenoble

- Découpez les pièces de tissus en coton nécessaires, pour obtenir 4 pièces de tissus

- Découpez le molleton, pour obtenir deux pièces

- Couper deux élastiques de 30 cm et adaptez à la taille souhaitée

- Assemblez les deux pièces de tissus extérieur «endroit contre endroit» partie arrondie

- Faire le même assemblage pour les deux pièces de tissus destinées à la doublure

- Assemblez les deux pièces de tissus obtenues «endroit contre endroit» et insérez les deux pièces de molleton

- Retournez l'ensemble sur l'endroit

- Surpiquez la couture centrale (de manière verticale)

- Surpiquez le haut et le bas à quelques millimètres du bord

- Repliez les petits côtés (2 fois un centimètre) et repassez la pièce obtenue

- Piquez à quelques millimètres du pli pour crée une coulisse

- Faites glisser le nœud dans la coulisse pour le renfort

A noter que le masque doit être lavé quotidiennement à 30°C avec du détergent classique.