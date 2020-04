Coronavirus : Comment un masque peut-il être périmé ?

Pour faire face à la pénurie, le ministère du Travail a récemment élargi l'utilisation des masques périmés de type FFP2 de six à 24 mois. Mais comment un masque peut-il être périmé ?

Les masques de protection individuelle respiratoire de type FFP sont sujets à un vieillissement naturel. C’est pourquoi ils ont une date de péremption au-delà de laquelle leur efficacité ne peut être garantie. Le délai de péremption est de 4 à 5 ans à compter de la date de fabrication.

En effet, avec l’usure du temps, les élastiques peuvent perdre de leur solidité, la qualité de la barrette nasale de maintien du masque peut également être altérée, ce qui peut entraîner un mauvais ajustement du masque sur le visage, et ainsi le rendre inefficace contre les virus. L’efficacité du masque repose sur l’étanchéité au visage.

En cas d’étanchéité imparfaite, une partie de l’air inspiré n’est alors plus filtrée. A noter que pour être utilisables le plus longtemps possible, les masques doivent être stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur, à savoir dans des zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25° C.

Pour rappel, les masques de protection individuelle respiratoire de type FFP2 sont destinés à protéger le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne et contre le risque de transmission par gouttelettes.

Avant d'être utilisés, les masques périmés de moins de 24 mois devront avoir fait l'objet de quatre tests successifs a indiqué le ministère : vérifier l'intégrité des conditionnements par contrôle visuel; vérifier l'apparence (couleur d'origine) du masque par contrôle visuel; vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque; réaliser un essai d'ajustement du masque sur le visage.