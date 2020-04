Coronavirus : Les 5 infos essentielles de ce mercredi 1er avril

La pandémie de SARS-CoV-2 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation de ce coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

509 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 4032 décès au total

S'exprimant lors de son traditionnel point presse consacré à l'épidémie, Jérôme Salomon, a indiqué que 509 patients sont morts du SARS-CoV-2 dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures, portant le bilan total des décès à 4.032.

Le directeur général de la Santé a également fait état de 24.543 personnes hospitalisées (+ 1.882 en vingt-quatre heures), dont 6.017 nécessitent une surveillance constante. En temps normal, le pays compte 5.000 places de réanimation.

«Les données consolidées (c'est-à-dire celles qui doivent inclure la mortalité en Ehpad, NDLR) commencent à remonter, mais elles ne sont pas complètes. (...) J'espère pouvoir donner ces données dès demain», a précisé Jérôme Salomon.

Ce mercredi, deux TGV médicalisés partis de Paris et évacuant 36 malades du coronavirus, sont arrivés en Bretagne, l'un à Rennes, l'autre à Brest, afin de soulager les établissements de la capitale mis à rude épreuve.

Dans le monde, ce sont désormais plus de 886.000 personnes à avoir été diagnostiquées positives au SARS-CoV-2 et, parmi elles, plus de 45.000 en sont mortes.

Les Etats-Unis sont à ce jour le pays le plus touché (190.000 cas recensés), devant l'Italie (106.000).

L'Italie compte 12.428 morts, l'Espagne 9.053, et, pour la première fois, la barre des 4.000 morts a été franchie aux Etats-Unis (4.081).

Autre fait notable, du côté du Royaume-Uni cette fois, plus 563 décès ont été enregistrés en 24 heures. Un record.

Vers un déconfinement par étapes

Auditionné ce soir à l'Assemblée nationale, au premier jour de sa mission d'information sur l'épidémie de SARS-CoV-2, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué, quelques minutes seulement après sa prise de parole, qu'il était «probable» que le «déconfinement» du pays ne se fasse pas «en une fois et pour tout le monde».

Alors que l'Hexagone est confiné depuis le 18 mars dernier, et que les déplacements sont strictement encadrés au moins jusqu'au 15 avril prochain, le chef du gouvernement n'a, en revanche, pas indiqué sous quels critères (géographiques, ou d'âge), ce déconfinement pourrait se faire.

Selon le Premier ministre, «il ne sera pas non plus possible» d’organiser le baccalauréat «dans des conditions normales», «comme si de rien n'était». Plusieurs options sont sur la table : le contrôle continu voire une seule épreuve. Il a indiqué qu'il reviendrait «rapidement» sur ce sujet avec le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

Edouard Philippe, mais aussi Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, sont entendus ce mercredi soir par des parlementaires de tous bords souhaitant examiner «l'impact, la gestion, et les conséquences» de la crise sanitaire, selon l'intitulé de cette mission d'information.

Les auditions sont prévues chaque mercredi et pourraient durer jusqu'à mai, voire juin. Elles devraient être suivies d'une commission d'enquête.

Sous le feu des critiques quant à la gestion de la crise en cours, notamment par rapport à un dépistage jugé insuffisant par les oppositions, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait indiqué, plus tôt dans la journée, que les laboratoires de la police, ainsi que ceux de la gendarmerie, seraient également mis à contribution.

Face à l'explosion des violences conjugales, dont Christophe Castaner avait lui-même évalué la hausse à 30 %, il a indiqué, la veille, que le 114, numéro d'urgence habituellement destiné aux personnes sourdes et malentendantes, serait également accessible, par SMS, aux victimes de violences conjugales. La mise en service a été faite ce mercredi.

337.000 entreprises ont fait une demande de chômage partiel

A l'issue du conseil des ministres, qui s'est tenu ce matin à l'Elysée, Muriel Pénicaud, a annoncé que quelque 337.000 entreprises avait, à ce jour, fait une demande de chômage partiel.

Des entreprises qui, au total, concernent environ 3,6 millions de salariés.

La ministre du Travail n'a, en revanche, pas donné de chiffre précis sur le coût de la mesure mise en place pour répondre à la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus.

Toutefois, selon des déclarations de son entourage transmises à l'Agence France-Presse, cela représenterait une dépense potentielle de 11 milliards d'euros sur une durée de trois mois.

Cette politique de l'exécutif est inspirée par les leçons de la crise financière de 2008-2009. Le chômage partiel avait alors concerné au maximum 300.000 personnes, soit cinq fois moins qu'en Allemagne.

En conséquence, la récession avait à l'époque été plus forte outre-Rhin mais l'économie était ensuite repartie plus vite avec un chômage beaucoup plus faible comparé à l'Hexagone.

5,8 millions de contrôles et 359.000 PV dressés pour non-respect du confinement

Les forces de l'ordre ont réalisé environ 5,8 millions de contrôles depuis le début du confinement le 17 mars et dressé quelque 359.000 procès verbaux pour non-respect des mesures a déclaré Christophe Castaner ce matin, à l'occasion d'un point autour des mesures prises par le gouvernement sur les restrictions de déplacements.

Des contrôles qui, a expliqué le locataire de la place Beauvau, sont pour faits «protéger les Français» de façon à «garantir le confinement».

Alors que les vacances scolaires de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, NDLR) doivent commencer ce vendredi 3 avril au soir, le ministre de l'Intérieur a prévenu que, «très concrètement, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement».

Et pour s'assurer que les Français concernés ne partent pas, Christophe Castaner a indiqué avoir renforcé les contrôles sur les grands axes routiers, mais aussi dans les aéroports et les gares où «l'offre ferroviaire est réduite à 6% de sa capacité».

«Tout abus sera sanctionné», a-t-il prévenu.

L'OTAN appelle à la solidarité

A la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation se tiendra en visioconférence, confinement oblige, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé l'Alliance à la solidarité pour faire face à la crise du coronavirus.

L’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) qui est l'organisation politico-militaire mise en palce par les pays signataire du traité du même nom, devrait, a-t-il dit, accélérer les livraisons de matériel médical dans les États membres les plus touchés par le SARS-CoV-2, même si sa priorité reste la défense de l’Europe, surtout après la tenue de manœuvres militaires russes que Jens Stolenberg considère comme une démonstration de force.

Plusieurs pays, dont la Turquie et la République tchèque, ont déjà commencé à en fournir à l’Italie et à l’Espagne. «Nous sollicitons les alliés disposant de capacités inexploitées pour aider ceux qui en ont désespérément besoin. Nous réfléchissons à la façon d’accroître et d’accélérer nos efforts», a déclaré Jens Stoltenberg.

La Russie a, selon lui, informé l’Alliance de la tenue de grandes manœuvres militaires à la fin mars et quelque 82.000 hommes seraient mobilisés.

«Bien que la Russie ait demandé l’arrêt des exercices, nous observons que ses activités militaires restent à des niveaux habituels pour la saison», a commenté le secrétaire général.