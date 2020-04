Le rossignol menacé par le réchauffement climatique

Au cours des vingt dernières années, les ailes des rossignols seraient devenues plus courtes en raison du réchauffement climatique, selon une étude menée par des chercheurs espagnols.

Connu pour son chant mélodieux, le rossignol philomèle est également un très grand migrateur. Après avoir passé l’hiver au sud du Sahara, où le climat est plus tempéré, il revient en Europe au printemps pour se reproduire.

Mais ce long voyage annuel pourrait devenir de plus en plus difficile pour ces oiseaux. Et pour cause, selon une étude publiée dans la revue The Auk : Ornithological Advance, les ailes des rossignoles auraient rétréci, ce qui pourrait affecter leur capacité à migrer.

Après avoir analysé deux populations de rossignols évoluant dans le centre de l'Espagne, les chercheurs ont en effet constaté que le rapport entre la longueur moyenne des ailes des oiseaux et la taille de leur corps avait diminué.

Les changements de température en cause

La raison ? Le réchauffement climatique. Plus précisément, ils pensent que cette évolution est liée aux changements de température observés en Méditerranée.

Le décalage du printemps et les sécheresses intenses auraient réduit la période de reproduction des rossignols en Espagne, et de fait engendré des couvées plus petites, ayant des ailes plus courtes.