Un pâtissier met en vente un gâteau appelé «Choconavirus»

Inspiré par l'épidémie de coronavirus, un pâtissier s'est lancé dans une création particulièrement saugrenue... le Choconavirus.

C'est un internaute étonné de cette initiative qui a décidé de partager le cliché de la pâtisserie à la forme du virus sur les réseaux sociaux. «Comment ça choconavirus?», s'est-il interrogé sur sa page Twitter.

L'histoire ne dit pas si le Choconavirus, vendu à 3,95 euros pièce, a trouvé acheteurs en pleine épidémie.

Pour détendre l'atmosphère après plusieurs jours de confinement, un internaute en a même profité pour faire référence à l'éternel débat qui oppose les termes «pain au chocolat» et «chocolatine», en déclarant, non sans une bonne dose de second degré : «On dit pas chloroquine, on dit pain au chlore».