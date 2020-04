570 morts du coronavirus dans les Ehpad du Grand Est

Sur les 1.585 décès enregistrés mercredi soir dans le Grand Est depuis le début de l'épidémie du coronavirus, l’un des principaux foyers en France, 570 avaient été enregistrés dans les EHPAD de la région.

«Au 31 mars, 411 foyers de soins étaient touchés par le COVID-19 sur 620 dans la région», a indiqué l'Autorité de santé publique de Grand-Est dans un communiqué.

La contamination au Covid-19 avait rapidement pris une ampleur exceptionnelle, après un rassemblement évangélique organisé à Mulhouse du 17 au 24 février, au cours duquel avaient participé quelque 2.000 personnes, pour certaines infectées sans le savoir, originaires de France métropolitaine d’Outre-Mer.

Alors que le confinement est entré en vigueur depuis plus de deux semaines désormais en France, la remontée aux autorités des chiffres des établissements réservés aux personnes âgées n'est effective que depuis lundi via une plate-forme dédiée et créée par le gouvernement.

Pour éviter une hécatombe, le ministère de la Santé a demandé aux EHPAD d’isoler dans leurs chambres l’ensemble des résidents. Certains membres du personnel, dont l’engagement sans faille force le respect, ont même décidé à leur initiative de se confiner sur leur lieu de travail, délaissant ainsi leurs proches pour préserver la santé des personnes âgées.