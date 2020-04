Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 2 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

471 personnes mortes à l'hôpital en France ces dernières 24 heures, pour 4.503 décès au total

Depuis le 1er mars, 4.503 personnes sont décédées dans les hôpitaux français, dont 471 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon au cours de son point presse quotidien. Parmi les plus de 26.000 personnes hospitalisées, 6.399 sont en réanimation, soit 382 de plus en un jour, une hausse qui ralentit depuis lundi.

Au moins 884 personnes âgées sont décédées du coronavirus dans les Ehpad français, selon des premiers chiffres officiels «très partiels», et au moins 14.638 cas «confirmés ou possible» de la maladie y ont été recensés, a ajouté Jérôme Salomon.

Dans le monde, la pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 50.000 morts, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine. Au total, 51.364 décès ont été recensés, dont 37.709 en Europe, continent le plus touché. Avec 13.915 morts, l'Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l'Espagne (10.003), de la France (5.387) et des Etats-Unis (5.316).

Depuis le début de la pandémie, 989.281 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (542.077), 235.900 aux Etats-Unis et au Canada (5.427 décès à eux deux) et 112.061 en Asie (3.998 décès). Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

une attestation de déplacement numérique sera disponible à partir de lundi

Une attestation de déplacement numérique sera disponible à partir de lundi, en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier les sorties en dépit des mesures de confinement, a annoncé Christophe Castaner ce jeudi.

«Les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil», a commenté le ministre de l'Intérieur, dans un entretien accordé au Parisien.

Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, a précisé le ministre. Concrètement, le formulaire sera téléchargeable sous format PDF, depuis un smartphone, afin de le présenter aux forces de l'ordre grâce à un code QR.

un bâtiment du marché de Rungis transformé en morgue

Un bâtiment du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis (Val-de-Marne) est en train d'être aménagé en un «lieu d'accueil de grande capacité», afin de faire face à la surmortalité enregistrée en Ile-de-France pour cause d'épidémie de coronavirus, apprend-t-on ce jeudi de la préfecture de police de Paris, confirmant une information du Parisien.

Sur ordre du préfet de police, Didier Lallement, ce lieu a été réquisitionné pour soulager l'ensemble de la chaîne funéraire, et devrait être mobilisé au moins pendant plusieurs semaines. L'objectif étant qu'il accueille les premiers cercueils dès le vendredi 3 avril et les «familles dès le lundi 6 avril», selon le quotidien régional.

un premier cas de contamination recensé chez des indigènes au Brésil

Le Brésil vient de recenser un premier cas de contamination au sein d'une communauté indigène, dans un village au coeur de la forêt amazonienne. Selon le ministère de la Santé, il s'agit d'une jeune femme de 20 ans vivant près de la frontière avec la Colombie.

Cette professionnelle de santé est issue de l'ethnie Kokama et vit à Santo Antonio do Iça, dans l'état d'Amazonas (nord). Elle travaillait aux côtés d'un médecin testé positif la semaine dernière après être rentré de vacances dans le sud du Brésil.

Des tests de dépistage commandés par le royaume-uni contaminés par le covid-19

Alors que le Royaume-Uni attend l'arrivée de plusieurs millions de tests sur son territoire, un lot provenant d'un laboratoire Luxembourgeois aurait été contaminé par le coronavirus lui-même. Le Telegraph rapporte ainsi que la livraison de ces tests a été repoussée en raison de cette contamination au Covid-19 inquiétante.

Si l'annulation en question n'est pas problématique au regard des autres commandes passées, rassure le gouvernement, cette information arrive en pleine polémique autour du nombre de tests réalisables dans le pays. Le gouvernement britannique avait en effet assuré qu'il comptait atteindre le rythme de 25.000 tests par jour sur son territoire d'ici à la fin avril.