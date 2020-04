Hérault : des propriétaires coupent l'eau et le chauffage à la famille d'une infirmière pour la faire partir

Par peur d’être contaminés, des propriétaires ont coupé l'eau, le chauffage et la télévision aux proches d’une infirmière résidant près de Montpellier (Hérault), pour les forcer à déménager.

Dès le début de la période de confinement, l’infirmière, Mélina, avait décidé de réunir sa mère, atteinte d’une maladie pulmonaire, sa fille, sa petite-fille ainsi que son compagnon dans une maison qu’elle occupe à Montarnaud.

De son côté, elle s’était installée dans l’appartement de sa fille, pour protéger les membres de sa famille et être plus proche de l’hôpital Lapeyronie, où elle travaille. Pensant bien faire, l’infirmière a informé ses propriétaires, qui vivent au-dessus de son logement au rez-de-chaussée, de cette nouvelle organisation.

«pour nous, ce sont des étrangers»

Mais ces derniers ont très vite montré leur mécontentement. Comme le rapporte la Gazette de Montpellier, ils ont appelé Mélina pour se plaindre de cette situation en déclarant notamment «pour nous, ce sont des étrangers, on n'en veut pas chez nous».

Pire, ils lui ont également lancé cette phrase glaçante : «On s’en fout que vous attrapiez le virus et que vous mourriez avec. Du moment que vous mourrez pas chez nous».

Elle tente alors, tant bien que mal, de faire fi de leurs remarques. Mais les propriétaires sont aller plus loin en passant des paroles aux actes. Et quels actes. Ils ont coupé l’eau chaude, puis le chauffage de l’appartement et l'antenne de la télévision. Ils sont également aller jusqu'à faire du bruit le matin pour réveiller sa famille.

elle a trouvé un logement gratuit sur AirBnb

La situation étant devenue insoutenable, Mélina a décidé de lâcher sa location. Pour faire l’état des lieux, les propriétaires ont même exigé la présence des gendarmes. Enfin, ils ont déclaré vouloir désinfecter la maison et que le montant de la facture serait retenu sur la caution.

Un comportement incompréhensible pour l’infirmière, sous le choc, d’autant qu’au début du confinement, elle avait proposé à ses propriétaires de faire leurs courses pour éviter qu’ils sortent de chez eux.

Depuis, la mère de l’infirmière est retournée en maison de retraite, sa fille dans son appartement et son compagnon s’est installé chez ses parents. Mélina, quant à elle, a trouvé un logement gratuit sur AirBnb.