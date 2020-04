L214 dévoile dénonce les longs transports de veaux à travers l’Europe

L’association de défense des animaux L214 a dévoilé des images montrant le calvaire des veaux nés en Irlande et exportés dans des élevages intensifs aux Pays-Bas.

Sur la vidéo filmée en caméra cachée début mars, on voit des veaux âgés de 2 à 3 semaines affaiblis, affamés et assoiffés par le voyage, lors de leur débarquement au port de Cherbourg (Manche).

Au centre de transit, L214 a même filmé un veau, à bout de force, se faire euthanasier. On peut également voir les animaux recevoir des coups de pied et de bâton.

Après une douzaine d’heures d’arrêt, les bêtes sont ensuite rechargées dans les camions pour être transportées dans un élevage intensif aux Pays-Bas, où elles resteront confinées environ 6 mois avant d’être expédiées à l’abattoir.

Ce qui représente un trajet total de plus de 50 heures, dont 18 en bateau, au fil desquelles les veaux ne sont alimentés qu’une seule fois, souligne L214, qui précise qu'ils peuvent également rester plus de 24h sans être alimentés. «Un calvaire vécu par les 200.000 veaux exportés chaque année d’Irlande», indique l’association.

En cette période d’épidémie, les déplacements non essentiels doivent être réduits au maximum sur l’ensemble du territoire français, or, dénonce L214, l’export de milliers de veaux nourrissons se poursuit comme en temps normal.

D’autant que ces veaux ne seront tués et transformés en viande que dans six mois, il ne s’agit donc pas de prévenir une «pénurie alimentaire», ajoute-t-elle.

L214 et Eyes on Animals, ainsi que 36 autres ONG internationales, ont ainsi écrit à la Commission européenne pour exiger l’interdiction des transports d’animaux de plus de trois heures, par voies maritimes, et les exportations d’animaux vers les pays tiers.