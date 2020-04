Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du jeudi 2 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Un teaser et une date pour la saison 15 de la série animée «American Dad»

La chaîne américaine TBS a dévoilé le premier teaser ainsi que la date de diffusion de la saison 15 de la série animée «American Dad». Le dessin animé, créé en 2005 par Seth MacFarlane et qui fête donc ses 15 ans cette année, reviendra avec de nouveaux épisodes le 13 avril prochain.

Le premier d’entre eux sera notamment marqué par la présence du chanteur The Weeknd, qui en est également le co-auteur. D’autres invités prestigieux sont attendus dans ce quinzième chapitre, notamment Ron Perlman (Hellboy), Jane Lynch (Glee), ou encore le scientifique américain Bill Nye.

Pour rappel, American Dad a été prolongé pour deux nouvelles saisons par la chaîne TBS en janvier dernier, avec une saison 17 et 18 à venir. En France, les téléspectateurs peuvent accéder à l’intégralité des 14 saisons sur la plate-forme myCANAL.

L214 dévoile dénonce les longs transports de veaux à travers l’Europe

L’association de défense des animaux L214 a dévoilé des images montrant le calvaire des veaux nés en Irlande et exportés dans des élevages intensifs aux Pays-Bas. Sur la vidéo filmée en caméra cachée début mars, on voit des veaux âgés de 2 à 3 semaines affaiblis, affamés et assoiffés par le voyage, lors de leur débarquement au port de Cherbourg (Manche).

Au centre de transit, L214 a même filmé un veau, à bout de force, se faire euthanasier. On peut également voir les animaux recevoir des coups de pied et de bâton. Après une douzaine d’heures d’arrêt, les bêtes sont ensuite rechargées dans les camions pour être transportées dans un élevage intensif aux Pays-Bas, où elles resteront confinées environ 6 mois avant d’être expédiées à l’abattoir.

L214 et Eyes on Animals, ainsi que 36 autres ONG internationales, ont écrit à la Commission européenne pour exiger l’interdiction des transports d’animaux de plus de trois heures, par voies maritimes, et les exportations d’animaux vers les pays tiers.

Shaquille O’Neal se défend suite à son apparition dans le documentaire «Tiger King»

Le basketteur Shaquille O’Neal s’est exprimé sur ses relations avec Joe Exotic, suite à son apparition dans le premier épisode de la série documentaire «Tiger King», qui cartonne sur Netflix aux États-Unis.

C’est dans son émission The Big podcast with Shaq que l’ancien pivot des Los Angeles Lakers a tenu à clarifier la situation à propos de la série documentaire Tiger King (Au royaume des fauves, en VF), où on le voit visiter le zoo de Jospeh Maldonado-Passage – alias Joe Exotic – dans l’État d’Oklahoma. Et même en faire la promotion dans une émission sur la chaîne TNT, où il est employé en tant que consultant, laissant entendre avoir fait l’achat de deux tigres.

Shaquille O’Neal assure qu’il n’avait «aucune idée» de l’ampleur des problèmes qui se jouaient en coulisses, et qui ont valu à Joe Exotic d’être condamné à 22 ans de prison pour avoir engagé un tueur à gages visant Carole Baskin, une défenseure de la cause animale, ainsi que pour maltraitance animale et trafic d’espèces en voie de disparition.