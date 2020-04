Coronavirus : le bac 2020 sera-t-il dévalué à cause de la crise sanitaire ?

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a dit : le baccalauréat aura lieu, mais sera aménagé. Alors que les modalités d'examen doivent être annoncées en cette fin de semaine, certains s'interrogent déjà sur la valeur de ce diplôme. Le bac 2020 sera-t-il dévalué ?

Au départ il a été question de conserver les épreuves à l'identique, avec une reprise des cours le 4 mai et un examen repoussé à la fin du mois de juin.

Mais avec la prolongation du confinement, cette hypothèse ne semble plus envisageable. L'idée d'un contrôle continu est de plus en plus évoquée. C'est d'ailleurs la piste privilégiée par le Premier ministre Edouard Philippe.

Les épreuves du bac 2020 devront être organisées «d'une façon totalement neuve et originale», a dit le chef du gouvernement, interrogé sur TF1 jeudi 2 avril. «Soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu, basé sur les premiers et deuxièmes trimestres. Et si les cours peuvent reprendre dans de bonnes conditions au cours du mois de mai ou juin alors le dernier trimestre», comptera aussi. «Soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu complet une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin», a expliqué Edouard Philippe.

Dans tous les cas, l'examen 2020 n'avait pas été conçu comme tel.

Sur quelles notes s'appuiera le contrôle continu ? La question est légitime puisque, bien avant le confinement, cette année scolaire avait déjà été troublée par plusieurs mouvements de grève. Contre la réforme des retraites, mais aussi contre les fameuses E3C, ces épreuves de contrôle continu que les classes de première devaient passer dès janvier, afin de préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle formule du bac l'an prochain.

Un bac en contrôle continue ça vaut rien du tout, il y en a qui ont triché toute l'année, certains ont des profs plus dur sur les ds, d'autre plus indulgent, d'autre encore sont en privé où le niveau est plus élevé... — Saitama sarrazin (@enzotxr) March 31, 2020

Il est déjà arrivé que le baccalauréat soit remanié dans l'urgence, en raison d'un contexte troublé. En 1968, au mois de mai, le pays tout entier était paralysé par les grèves générales. Les lycéens étaient dans la rue, certains de leurs professeurs aussi.

Moins d'une semaine avant la date initiale de l'examen, le ministre de l'Education nationale de l'époque, François-Xavier Ortoli, avait finalement annoncé son report à la fin du mois de juin. Les épreuves écrites avaient été annulées et remplacées par des oraux. Les livrets scolaires avaient également été pris en compte.

Résultat : 80% de réussite contre 60% l'année précédente. Aujourd'hui encore, le bac de 1968 a la réputation d'avoir été «donné». On raconte que les professeurs, nombreux à participer aux manifestations aux côtés de leurs élèves cette année-là, ont été plutôt indulgents.

Dans tous les cas ça ne fera pas comme en 68. Ils ont eu un bac au rabais, mais avec (la fin) des 30 glorieuses ils ont bénéficié d'un contexte favorable. Là, ça risque d'être double peine bac au rabais + crise. — Lantier (@CorentinRoux11) April 1, 2020

Dira-t-on la même chose du bac 2020 ? Ceux qui visent le diplôme cette année pourront-ils justifier du même niveau en ayant passé plusieurs semaines loin des salles de classe ?

Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université (CPU), ne considère pas, «à ce stade», que le bac 2020 est dévalué. En tout cas, il ne s'inquiète pas concernant le niveau de ces potentiels bacheliers, futurs étudiants de l'enseignement supérieur.

«Dans les universités, les recrutements se passent de toute façon avant l'examen du bac, indique-t-il. C'est par rapport aux notes de l'année et souvent du première semestre.»

J’espère que c’est contrôle continu pck là c’est la galère pour moi Les profs au lieu de t’expliquer le cours, ils t’envoient des polys de 12 pages POLICE 13 et à toi de recopier #Bac2020 #controlecontinu — mushsweet (@trigxie) March 31, 2020

Le président de la CPU reconnaît néanmoins qu'il «faudra s'adapter» au fait que les élèves n'auront pas suivi «certains enseignements avec la même intensité». Mais «il en sera de même pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui ont eux aussi subi le confinement».

Une situation qui, selon lui, n'impliquera pas de grand changement puisque l'université «a l'habitude de s'adapter à un public varié».

Sur Twitter, les avis sont plus partagés : certains plébiscitent le contrôle continu quand d'autres crient à la tricherie. A Jean-Michel Blanquer de trancher.