Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 3 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

588 morts en plus ces dernières 24 heures en France, pour un total de 6.507 décès

L'épidémie de coronavirus a fait plus de 6.500 morts en France, dont 5.091 à l'hôpital et au moins 1.416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel.

Au cours des dernières 24 heures, 588 décès supplémentaires on été enregistrés en milieu hospitalier, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Le bilan total, avec les chiffres pas encore complets et provenant de quelque 3.000 autres établissements, se monte à 6.507 morts.

Au niveau européen, on compte 40.000 victimes, dont plus des trois quarts en Italie, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Avec un total de 40.768 morts (pour 574.525 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. Avec respectivement 14.681 et 10.935 décès, l'Italie et l'Espagne sont les pays du monde les plus atteints.

Le bac 2020 sera noté uniquement au contrôle continu

Les élèves de Terminales qui passent un bac général, technologique et professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

«Tous les élèves auront cours jusqu'au 4 juillet», à partir du moment où un retour à la normale est possible avant cela, a-t-il poursuivi.

L'ensemble des épreuves du brevet sera également validé en contrôle continu pour les élèves de Troisième, à partir de la moyenne des notes obtenues durant les trois trimestres, qui ne prendra pas en compte la durée de confinement. «L'obtention finale sera suspendue à un contrôle d'assiduité», a insisté le ministre.

Pour ce qui est du baccalauréat, «nous avons écarté une situation mixte» qui aurait consisté à associer au contrôle continu la tenue d'une ou deux épreuves écrites à la fin de l'année, «car nous ne pouvons garantir de façon absolue l'organisation d'écrits», a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Seront donc prises en compte les notes des trois trimestres, hors période de confinement. Des jurys d'harmonisation étudieront tous les dossiers. Comme d'habitude, les élèves ayant obtenu entre 08 et 10/20 auront droit à un oral de rattrapage début juillet. Une session sera ouverte en septembre pour les candidats libres. «C'est la solution la plus simple, la plus sure et la plus juste», a estimé Jean-Michel Blanquer.

Le préfet Didier Lallement au centre d'une polémique

«Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté, c'est très simple, il y a une corrélation très simple», a déclaré le préfet de police Didier Lallement vendredi matin lors d'un point presse sur un contrôle routier pour dissuader les départs en vacances.

Vite reprise, la déclaration a fait réagir sur les réseaux sociaux. Trois heures après avoir prononcé ces mots et sur demande du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui l'a appelé, selon une source proche du dossier, le préfet présentait ses excuses, via un communiqué. Didier Lallement «regrette les propos qu’il a tenus ce matin (...) et tient à les rectifier», indique le communiqué de la préfecture de police.

«L'intention n’était pas d’établir un lien direct entre le non-respect des consignes sanitaires et la présence de malades en réanimation», mais de «de rappeler la nécessité d’une stricte application du confinement», ajoute-t-il.

Le président de l'Association des médecins urgentistes (AMUF) Patrick Pelloux, a qualifié les propos du préfet de «totalement faux». «C'est un mensonge. Dont acte sur le fait qu'il a rectifié», a-t-il dit, appelant à «l'union en temps de guerre». Plusieurs responsables politiques ont aussi rapidement condamné «l'arrogance» ou les «insanités» des déclarations du préfet.

Un commandant de porte-avions démis de ses fonction mais applaudi par ses hommes

Il avait fait preuve «d'un très mauvais jugement en période de crise», selon Thomas Modly, secrétaire américain à l'US Navy. Les passagers de l'USS Theodore Roosevelt ont pourtant une tout autre image du commandant Brett Crozier.

Tout juste limogé pour avoir alerté dans un mail sur le nombre de cas grandissant de coronavirus sur son vaisseau, un porte-avions nucléaire, il a été évacué sous une ovation des autres passagers à bord. Ces derniers se sont réunis sur le pont du bâteau pour crier son nom et applaudir l'homme en charge du Theodore Roosevelt. Ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, font presque penser à un film hollywoodien mettant en avant l'héroïsme des soldats américains. Il faut dire qu'il avait défendu les membres d'équipage, assurant que : «nous ne sommes pas en guerre. Les marins n'ont pas à mourir.»

La plupart des passagers sont actuellement en cours d'évacuation, alors que les premières estimations font état de 114 malades parmi l'équipage, sans aucun cas grave. Le chiffre devrait cependant grimper dans les jours qui viennent selon Thomas Modly.



