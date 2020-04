Coronavirus : pourquoi l'eau du robinet contient-elle plus de chlore pendant le confinement ?

Vous avez constaté une peau plus sèche que d'habitude après vous être lavé et un goût légèrement différent de l'eau robinet ? Rien d'étonnant, l'eau potable a vu sa composition changer dans certaines régions depuis la mise en place du confinement.

Le dosage du chlore, habituellement ajouté par les plates-formes de traitement des eaux, a été revu à la hausse dans les zones urbaines à forte de densité de population notamment.

C'est ainsi le cas en Ile-de-France, où la Société des eaux de l'ouest parisien a pris cette décision pour le million d'habitants qu'elle fournit en eau potable. Idem à Strasbourg et sa région, où l'Eurométropole a choisi de suivre les conseils de l'Agence régionale de santé. Tandis que d'autres grandes agglomérations ont pris ou prennent le même chemin.

Garantir la qualité de l'eau

Si les autorités confirment qu'il n'y a aucun risque de transmission du coronavirus par le réseau d'eau, l'augmentation du taux de chlore obéit à une raison simple : garantir la qualité microbiologique de l'eau. En clair, s'assurer qu'elle reste propre à la consommation dès la sortie du robinet. Les fournisseurs soulignent en effet que la femeture de nombreuses entreprises et la baisse de certaines activités en raison du confinement a eu pour conséquences de voir l'eau rester plus longtemps que d'habitude dans les canalisations. En outre, l'ajout de chlore permet d'augmenter la probabilité de tuer le virus lorsqu'on se lave les mains, en plus du savon. A noter que le chlore a souvent pour effet de rendre la peau plus sèche que la normale.

Des conseils pour mieux boire l'eau du robinet

Les fournisseurs précisent que l'eau reste propre à la consommation. Toutefois, voici quelques conseils pour faire disparaître l’éventuel goût de chlore. Le premier est de laisser couler l’eau quelques secondes avant de la consommer -lorsqu’elle a stagné dans les canalisations-. Il convient également de laisser couler l'eau une à deux minutes après plusieurs jours d’absence. Mais le meilleur moyen de réduire le goût de chlore reste de toujours avoir une carafe d’eau d’avance au réfrigérateur. Enfin, il est recommandé de consommer l’eau de sa carafe dans la journée pour s’assurer de sa fraîcheur.