Qu'est ce que le «prêt garanti par l'Etat» que peuvent demander les entreprises en difficulté à cause du covid-19 ?

Les entreprises sont mises à mal en cette période d'épidémie de coronavirus. De ce fait, les banques ont mis en place le «prêt garanti par l'Etat» (PGE) afin de venir en aide aux entreprises en difficulté financière à cause du Covid-19.

De quoi s'agit-il ?

«Le lancement du prêt garanti par l'Etat permettra à toutes les entreprises françaises de faire face à leurs besoins en trésorerie dans les circonstances difficiles des prochains mois», a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Grâce à ces crédits, l'Etat peut garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts, soit près de 15 % du produit intérieur brut français (PIB). Ce qui veut dire qu'en cas de non-remboursement, l'Etat prend à sa charge la majeure partie du reste du crédit à rembourser.

pour qui ?

Ce vaste programme de prêts bancaires aux entreprises peut être demandé par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme juridique, à l'exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Pour les entreprises concernées, il leur suffit de faire la demande à leur banque habituelle.

quel remboursement ?

Ce prêt peut représenter jusqu'à trois mois du chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les jeunes pousses, qui souvent n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Aucun remboursement n'est exigé la première année et l'entreprise peut choisir de rembourser ce prêt immédiatement ou progressivement pendant une durée maximale de cinq ans.

a quel prix ?

Cette garantie a un coût : les entreprises employant moins de 250 salariés et affichant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires se voient appliquer un taux de 0,25 % pour la garantie de l'Etat. Pour les entreprises de taille et de chiffre d'affaires plus important, le taux est de 0,50 %. Ces taux peuvent également augmenter en fonction de la durée choisie de remboursement.

S'y ajoute par ailleurs un taux d'intérêt fixé par les établissements bancaires, sans marge et en fonction seulement de leur coût de financement, lesquels sont toutefois très faibles actuellement dans un contexte généralisé de taux bas.