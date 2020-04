Un appel au don lancé pour fournir des ordinateurs aux élèves «perdus» par l'Education nationale

«On estime que c'est entre 5 et 8% des élèves, d'après nos premières évaluations, que nous avons en quelque sorte perdus depuis deux semaines». Le constat de Jean-Michel Blanquer, 15 jours après le début du confinement, est sans appel : l'enseignement à distance laisse les plus fragiles financièrement sur le bord de la route.

Plusieurs mesures ont été annoncées pour tenter de remédier à ces inégalités qui peuvent se creuser en période de crise sanitaire. Les professeurs peuvent par exemple envoyer des documents imprimés depuis leur ordinateur grâce à un accord avec la poste. Mais il est difficile de savoir si cela sera suffisant. Alors pour tenter de remédier un peu à la situation, des associations françaises ont lancé un appel.

Break Poverty Foundation a en effet mis en place un programme de dons pour pouvoir acheter et livrer des ordinateurs et une connexion internet à 10 000 jeunes. «Avec 50 €, nous couvrons les frais de livraison d’un ordinateur et le coût d’une clé 4G pour sa connexion internet. Avec 250 €, nous équipons entièrement un jeune (ordinateur et connexion). Avec 250 000 €, nous équipons 1 000 jeunes», peut-on lire sur le site internet de la fondation, qui annonce un partenariat avec Emmaüs Connect et le Collectif Mentorat pour ce projet.

L'objectif de la Break Poverty Foundation, fondée par Denis Metzger (ancien président d'Action Contre la Faim), est donc de pouvoir faire en sorte que les élèves soient en mesure de poursuivre leur apprentissage «sans accès à l’école ni soutien parental». Un véritable challenge, puisque la pandémie liée au coronavirus continue de progresser dans le pays, et la rentrée ne devrait pas avoir lieu avant le 4 mai, selon les dernières déclarations du ministre de l'Education nationale.