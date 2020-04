Des parlementaires lancent une consultation citoyenne en ligne pour inventer le «monde d'après»

La crise sanitaire du coronavirus est-elle une occasion de réinventer notre société et sa manière de fonctionner ? C'est en tout cas l'avis d'un groupe de parlementaires qui a décidé de lancer une consultation citoyenne pour imaginer le «jour d'après».

«A nous toutes et tous de préparer, ensemble, le jour et le monde d'après», invite la plate-forme lancée samedi 4 avril. Baptisé lejourdapres.parlement-ouvert.fr, le site internet vise à recueillir les idées des Français qui le souhaitent pour mener, demain, «un grand plan de transformation de notre société et de notre économie».

Au total, 58 parlementaires, en majorité issus de LREM, mais aussi de familles politiques centristes ou encore du PS et d'EELV, ont pris part au projet du collectif «Le jour d'après».

«Citoyens, travailleurs, associatifs, syndicalistes, experts, élus: tout le monde est légitime pour réinventer notre modèle de société en étant force de proposition sur les sujets qu’il estime prioritaires», peut-on lire sur la page internet.

Remise en cause des fondamentaux sociaux et du mode de production

Pour ces élus, «un simple plan de relance ne suffira pas» après le confinement et l'épidémie de coronavirus qu'il qualifie d'«ouragan économique et sociétal» aux «conséquences encore incertaines».

«Comme après chaque événement bouleversant, une remise en cause profonde de nos fondamentaux sociaux, de nos échelles de valeurs et de notre mode de production se pose», estime le groupe de parlementaire à l'origine de cette initiative.

Ceux qui voudraient mettre à profit leur confinement pour réfléchir et participer, auront un mois pour faire leur proposition sur la plate-forme, jusqu'au 3 mai. Les propositions seront ensuite agrégées en une liste de mesures.