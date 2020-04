Donald Trump et Melania Trump donnent des consignes contradictoires sur le port du masque

En pleine crise sanitaire, ce cafouillage dans la communication du couple présidentiel américain ne passe pas inaperçu. Alors que Melania Trump a prié les Américains de porter un masque ou un tissu de protection sur leur visage, Donald Trump, quant à lui, bien décidé à ne pas le faire, ne s'est pas privé de le dire.

«Comme le week-end approche, je demande à ce que tout le monde prenne des distances sociales et porte un masque ou quelque chose pour couvrir son visage avec sérieux», a écrit Melania Trump sur Twitter vendredi.

La First Lady s'est ainsi alignée aux recommandations officielles des autorités sanitaires américaines qui appellent la population à arborer des masques artisanaux, des foulards ou autres bandanas pour se protéger et réduire le risque de contamination.

Une consigne stricte donnée par Melania Trump qui dénote avec les propos tenus par son époux lors du point presse quotidien organisé à la Maison blanche vendredi soir.

As the weekend approaches I ask that everyone take social distancing & wearing a mask/face covering seriously. #COVID19 is a virus that can spread to anyone - we can stop this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) April 3, 2020