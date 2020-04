Atteint du coronavirus, le médecin du club de football de Reims s'est suicidé

Atteint du coronavirus, Bernard Gonzalez, le médecin du Stade de Reims, le club de football rémois évoluant en Ligue 1, s'est suicidé ce dimanche 5 avril. Dans une lettre laissée derrière lui, il fait le lien entre son geste et sa contamination au Covid-19.

Le praticien de 60 ans, au club depuis 23 ans, était confiné chez lui avec son épouse, elle aussi infectée, révèle Le Parisien. Aucun membre du Stade de Reims n'était au courant que Bernard Gonzalez était porteur du Covid-19, assure le quotidien. Une source médicale a confirmé à l'AFP l'existence d'une lettre dans laquelle le docteur mentionne avoir été testé positif au coronavirus, ajoutant que le Dr Gonzalez semblait «en pleine forme il y a deux jours».

Le club rémois, cinquième de Ligue 1 avant la suspension du championnat due au coronavirus, a publié un communiqué dans la soirée pour faire part de son choc. «Effondré, le Stade de Reims pleure ce dimanche le Docteur Bernard Gonzalez», écrit-il.

«Les mots me manquent, je suis abasourdi, prostré devant cette nouvelle», a réagi le président du club Jean-Pierre Caillot, cité dans le communiqué. «Cette pandémie touche le Stade de Reims en plein cœur, c’est une personnalité de Reims et un grand professionnel du sport qui nous a quittés (…) C’est mon médecin personnel, et aujourd’hui toutes mes pensées, celles du club dont il restera une figure forte, vont vers son épouse et ses parents. Aujourd’hui c’est un drame qui nous frappe», a-t-il ajouté.

Le maire (LR) de Reims, Arnaud Robinet, a également tenu à rendre hommage sur Twitter au médecin, qui avait monté un important cabinet médical dans la ville. «Avec la disparition de Bernard Gonzalez, nous perdons un ami. Médecin, homme d’une grand humanité, il va énormément nous manquer», écrit l'édile.

Avec la disparition de Bernard Gonzalez,nous perdons un ami. Médecin,homme d’une grand humanité,il va énormément nous manquer.Mes pensées et mes plus sincères condoléances à ses parents, son épouse, sa famille,ses proches et à ses amis du @StadeDeReims à qui il a beaucoup donné. — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) April 5, 2020

D'anciens joueurs du Stade de Reims ont également fait part de leur tristesse sur Twitter. Notamment l'attaquant Rémi Oudin, aujourd'hui à Bordeaux («Les mots me manquent mais merci pour tout»), mais aussi le défenseur Chris Mavinga, désormais à Toronto («Choqué d’apprendre le décès de mon ancien docteur au Stade de Reims») ou encore Brahim Thiam, aujourd'hui consultant pour beIN Sports («Ta gentillesse va nous manquer»).

Repose en paix Doc — Rémi Oudin (@Remioud) April 5, 2020

Choqué d’apprendre le décès de mon ancien docteur au @StadeDeReims ! RIP Doc Bernard Gonzalez pic.twitter.com/MOhcxirpG3 — Chris Mavinga (@Chris_Mavinga) April 5, 2020