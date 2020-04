Confinement : les Français se relâchent, et une application le prouve

Après trois semaines de confinement lié à l’épidémie de coronavirus, les Français se relâchent légèrement, la tentation de partir étant plus grande ces derniers jours avec les vacances scolaires et l’arrivée du beau temps.

En effet, selon les données de l’application Covimoov - qui calcule un taux de respect du confinement en s’appuyant sur les données issues de différentes applications pour smartphones -, les déplacements en voitures ont été plus nombreux cette semaine, révèle le Journal du Dimanche.

En temps normal, les Français effectuent en moyenne 24 déplacements par semaine. Le 19 mars, soit deux jours après que le président de la République a annoncé les mesures de confinement, le chiffre était tombé à 8. Mais il est remonté à 11-12 cette semaine, ce qui signifie que les Français effectuent près d’un déplacement sur deux en ce moment, précise le journal hebdomadaire.

Comme en témoignent les deux cartographies ci-dessous, les déplacements ont augmenté entre le 26 mars et le 2 avril. Et cette augmentation concerne tous les départements. Selon Antoine Couret, le président de la société Geo4cast, qui a développé l’application, cette tendance s’explique notamment par la reprise de l’activité.

«On constate depuis lundi dernier un léger relâchement dans les zones touristiques, mais également des déplacements plus nombreux dans certaines zones qui s’expliquent probablement aussi par une reprise de l’activité économique», a-t-il expliqué.

les contrôles renforcés

Depuis vendredi 3 avril, début des vacances de Pâques dans la zone C qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pour tout le week-end, afin de faire appliquer les mesures de confinement.

«Il ne doit y avoir aucun départ en vacances», avait déclaré jeudi 2 avril le Premier ministre Edouard Philippe, «pour que le début des vacances scolaires ne se traduise pas par des trajets qui viendraient ruiner l'effort collectif mené depuis trois semaines».

Un message également martelé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner : «Notre objectif est de dissuader les départs en vacances, avec des contrôles renforcés au départ des grandes villes, dans les gares, sur les routes et dans les lieux touristiques», a-t-il souligné dans un entretien au Parisien.