Coronavirus : en Seine-Saint-Denis, deux bailleurs sociaux proposent de reporter le paiement des loyers

A cause de l'épidémie de coronavirus, de nombreux Français sont au chômage partiel et voient leurs revenus diminuer. Conscients de cette situation, deux bailleurs sociaux, Plaine commune habitat à Saint-Denis et la Semiso (société d'économie mixte) de Saint-Ouen, proposent à leurs locataires de reporter le paiement de leurs loyers.

Interrogé par France Bleu Paris, le maire de Saint-Denis et président de Plaine commune habitat, Laurent Russier, explique qu'une cellule a été ouverte pour traiter les cas difficiles «au cas par cas».

Elle est composée de conseillères sociales et de gestionnaires locatifs, chargés de répondre aux questions et inquiétudes des locataires. Cette équipe de professionnels est joignable par téléphone, en contactant l'une des quatre agences du bailleur, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.

D'après Laurent Russier, deux options seront offertes aux familles concernées par ce dispositif : le report intégral du loyer ou la possibilité de régler seulement une part réduite.

Les sommes non versées seront à rembourser après le confinement. Le maire de Saint-Denis assure qu'il n'y aura pas d'échéance précise imposée aux locataires.

Pour lui, il s'agit de «ne pas ajouter une crise sociale après cette crise sanitaire». Il demande d'ailleurs à ce que le fonds de solidarité pour le logement soit activé. Plaine commune habitat compte 18.000 logements répartis dans huit communes de Seine-Saint-Denis.

A Saint-Ouen, l'initiative est identique, à quelques détails près. Les locataires souhaitant suspendre leur loyer devront signer une déclaration sur l'honneur et auront un an pour rembourser les sommes dûes à leur bailleur. La Semiso gère actuellement 8.000 logements, à Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis.