Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 5 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

357 morts de plus en france ces dernières 24 heures à l'hôpital, pour 8.078 décès au total

La France recense 8.078 personnes mortes à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé dimanche la Direction générale de la Santé (DGS), dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 357 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24 heures, précise la DGS dans un communiqué, soit le chiffre le plus bas depuis une semaine. Indicatif majeur, la DGS compte 140 entrées en réanimation en plus depuis hier, un solde «qui reste positif mais se réduit progressivement», selon le communiqué, portant le nombre de patients en réanimation à 6.978.

Dans le Grand Est, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie, les hospitalisations de patients contaminés par le coronavirus ont pour la première fois très légèrement baissé, a-t-on appris dimanche. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture du Grand Est, 4.702 patients Covid-19 étaient hospitalisés samedi dans les établissements de la région, contre 4.712 dans le précédent décompte vendredi, soit un très léger reflux de 10 patients.

un relâchement des français face au confinement

Après trois semaines de confinement lié à l’épidémie de coronavirus, les Français se relâchent légèrement, a révélé Le Journal du Dimanche. Selon les données de l’application Covimoov - qui calcule un taux de respect du confinement en s’appuyant sur les données issues de différentes applications pour smartphones -, les déplacements en voitures ont été plus nombreux cette semaine en France.

En temps normal, les Français effectuent en moyenne 24 déplacements par semaine. Le 19 mars, soit deux jours après qu'Emmanuel Macron a annoncé les mesures de confinement, le chiffre était tombé à 8. Mais il est remonté à 11-12 cette semaine, ce qui signifie que les Français effectuent près d’un déplacement sur deux en ce moment, précise Le JDD.

«On constate depuis lundi dernier un léger relâchement dans les zones touristiques, mais également des déplacements plus nombreux dans certaines zones qui s’expliquent probablement aussi par une reprise de l’activité économique», a expliqué Antoine Couret, le président de la société Geo4cast, qui a développé l’application.

NOUVEAU DÉCÈS D'UN MÉDECIN DANS LE HAUT-RHIN

Un médecin généraliste du Haut-Rhin est mort «des suites de l'épidémie de Covid-19», a annoncé dimanche sa famille, le troisième décès d'un praticien dans ce département particulièrement touché par le coronavirus et le septième en France.

Le décès d'André Charon, généraliste de 73 ans qui exerçait à Saint-Louis, dans le sud du Haut-Rhin, est survenu vendredi, a indiqué sa famille dans un faire-part publié dans le quotidien régional L'Alsace.

Le Haut-Rhin, et notamment Mulhouse, ont été l'un des foyers les plus actifs de l'épidémie en France depuis un vaste rassemblement évangélique fin février auquel ont participé environ 2.000 personnes.

une ALLOCUTION historique de la reine d'angleterre ce dimanche soir

Ce dimanche soir, à 21h heure française, la reine d'Angleterre Elizabeth II fera une allocution télévisée au sujet du coronavirus, à la teneur historique. Ce sera en effet seulement sa quatrième depuis le début de son règne, il y a 68 ans.

Lors de son intervention, à l'adresse des habitants du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth, déjà enregistrée et dont des extraits ont déjà filtré, la souveraine de 93 ans doit saluer la réponse des Britanniques à la crise sanitaire. «J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi», doit-elle dire.

«Ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres» et que «les qualités de l'autodiscipline, de la détermination bienveillante et de la camaraderie caractérisent toujours ce pays», dira la reine lors de ce discours.

Le nombre de décès quotidiens en italie au plus bas depuis plus de deux semaines

Le nombre de morts du coronavirus officiellement recensés en 24 heures en Italie (525) est le plus bas depuis plus de deux semaines, a annoncé dimanche la protection civile. Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à samedi (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427). Au total, près de 16.000 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde, depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres officiels.

«La courbe a commencé sa descente», s'est félicité le patron de l'Institut supérieur de la Santé, Silvio Brusaferro. La baisse du nombre des morts «est une donnée très importante», a-t-il dit. «Si ces données se confirment, nous devrons réfléchir à la phase 2» du plan de redémarrage de l'Italie, qui prévoit une reprise d'une partie de l'activité productive de la troisième économie européenne, dont les 60 millions d'habitants sont confinés depuis le 9 mars.

Signe que la bataille n'est pas encore gagnée, les services sanitaires italiens ont comptabilisé près de 3.000 personnes infectées supplémentaires ces dernières 24 heures, portant le nombre total de cas confirmés à plus de 127.000.