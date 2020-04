Vidéo : Deux aigles royaux se battent en plein village

Un spectacle rare. En pleine période de confinement, deux aigles royaux ont été filmés en train de se battre à Bernin, une commune située nord-est de Grenoble, dans l’Isère.

Alors qu’elle traversait la commune en voiture, Roxane, une habitante des environs, a surpris au loin les deux rapaces se tournant autour dans le ciel, «comme s'ils étaient accrochés l'un à l'autre», a-t-elle raconté à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, avant de les voir soudainement tomber au sol.

Elle s’est alors arrêtée près des deux aigles, immobiles, - probablement une femelle et un mal - pour les filmer avec son téléphone portable. «J'ai halluciné complètement. Et comme ils ne bougeaient plus, j'ai pensé qu'ils s'étaient blessés.», a-t-elle déclaré.

Comme en témoignent les images ci-dessus, Roxanne a ensuite fait «des petits bruits» pour faire réagir les animaux, qui ont alors tous deux pris la fuite dans des directions différentes. En faisant cela, cette automobiliste a très certainement sauvé la vie à l'un des deux.