Après la crise du coronavirus, 72% des Français ne feront plus la bise à leurs collègues

Après la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, beaucoup de choses risquent de ne plus être comme avant au travail. A commencer par la bise aux collègues le matin en arrivant.

En effet, 72% des Français déclarent qu’ils n’embrasseront plus leurs collègues de boulot après la période de confinement, selon une enquête menée par Qapa, plateforme de recrutement par l’intérim. Dans le détail, si 34% ne le faisaient déjà pas avant le coronavirus, 38% les rejoindront et ne le feront plus également.

Globalement, plus de 63% des Français pensent que la crise sanitaire mondiale va profondément changer les attitudes des travailleurs. Les femmes (72%) sont même beaucoup plus convaincues de ces bouleversements que les hommes (53%).

Quid de la poignée de main ?

La poignée de main, quant à elle, fait de la résistance. Et les hommes semblent tout particulièrement ne pas pourvoir s'en passer alors que le contact des mains est un important vecteur de contamination.

Selon ce sondage réalisé entre le 31 mars et 3 avril, 66% des hommes disent en effet qu’ils continueront à serrer la main de leurs collègues, contre 58% des femmes qui ne le feront plus.

Enfin, la grande majorité des Français (81%) pensent malheureusement que cette épidémie de coronavirus reviendra chaque année à la même saison, tout comme la grippe.