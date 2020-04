Bretagne : En plein confinement, il chute d'une falaise

En plein confinement, un homme de 23 ans a chuté d'une falaise samedi à Telgruc-sur-mer (Finistère), dans une zone difficile d'accès, et a dû être hélitreuillé vers l'hôpital de Quimper, a-t-on appris lundi auprès des pompiers.

«La personne a dévalé un bout de falaise au niveau de la plage de Trez Bihan», ont indiqué les pompiers, précisant que l'alerte avait été donnée vers 17H50 par une personne qui l'accompagnait.

La plage de Trez Bihan, sur la presqu'île de Crozon, est cernée de falaises en haut desquelles passe un sentier côtier.

Une ambulance, un hélicoptère et une équipe de sapeurs-pompiers spécialisée dans les interventions en milieu périlleux ont été mobilisés dans cette intervention soit une dizaine de personnes, selon les pompiers.

Une demi-douzaine de gendarmes se sont aussi rendu sur les lieux, a précisé la gendarmerie de Châteaulin. «L'homme, qui n'était pas de la région, a été verbalisé», a indiqué la gendarmerie, soulignant que l'homme se trouvait dans une zone «particulièrement difficile d'accès».

«Le littoral étant interdit, les personnes peuvent être doublement verbalisées», a rappelé la gendarmerie.

Un décret du 23 mars 2020 interdit jusqu'au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés, sous peine d'une amende de 135 euros.

En outre, afin de freiner la propagation du coronavirus dans le département, la préfecture du Finistère a interdit l'accès aux plages du littoral et plans d'eau intérieurs, aux espaces de stationnement les desservant et aux sentiers littoraux, ainsi que la pratique depuis ces espaces des activités balnéaires, nautiques et plus généralement sportives.