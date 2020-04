Comment fonctionne l'attestation de déplacement sur smartphone ?

Pour ceux qui font déjà tout via leur smartphone, il sera possible, à partir de ce lundi 6 avril, 8h, de remplir en ligne une attestation de déplacement dérogatoire au confinement, pour la présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle.

Où la trouver ?

Attention, le formulaire ne sera pas disponible via une application à installer sur son téléphone, mais sur une page internet disponible uniquement sur le site du gouvernement (interieur.gouv.fr). Cela permet d’éviter que des utilisateurs soient piégés par de fausses attestations ou de fausses applications.

Comment la remplir ?

L’attestation se remplit simplement, en commençant par renseigner son identité (nom et prénom, date et lieu de naissance) et son adresse. Il faut ensuite cocher le motif de sa sortie, puis indiquer la date et l’heure à laquelle on quitte son domicile.

Une fois toutes les informations renseignées, il suffit de cliquer sur «générer mon attestation», pour que le document se télécharge automatiquement en version pdf. Si le processus a été fait depuis son smartphone, l’attestation s’affichera d’elle-même sur l’écran, via son navigateur internet. Il est recommandé de laisser la page ouverte, sans fermer l’onglet, afin de ne pas avoir à la chercher dans ses fichiers téléchargés. Si cela a été fait sur ordinateur, il ne reste plus qu’à l’envoyer sur sa boîte mail pour l’ouvrir ensuite sur son téléphone.

Quel intérêt ?

La différence entre cette attestation et celle en version papier est la présence en bas de la page d’un QR code. En le scannant, les forces de l’ordre pourront s’assurer que tout est en règle, car l’heure de «fabrication» de l’attestation y est enregistrée. Les agents sauront donc si la personne contrôlée a bien rempli le formulaire au moment de sortir, et non en urgence au coin de la rue au moment où elle les a aperçus.

La présence du QR code permettra aussi aux forces de l’ordre de faire leur contrôle en gardant une distance de sécurité, en scannant le document sans avoir à toucher le smartphone de la personne.

On pourra générer le formulaire depuis son smartphone et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code :



pas de collecte des données des usagers



lutte contre la fraude avec horodatage automatique du formulaire



Et les données ?

Le gouvernement a immédiatement précisé qu’aucune donnée ne serait collectée. Une affirmation confirmée par Numerama, qui a testé le dispositif et indique que toutes les informations restent en «local» (c’est-à-dire sur le téléphone ou l’ordinateur).

Pour rappel, l’attestation en version papier est toujours valable, de même que l’obligation de présenter une pièce d’identité aux forces de l’ordre lors du contrôle.