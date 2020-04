Confinement : Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Claude Lelouch... les stars appellent les seniors isolés à Paris

Un coup de téléphone pas comme les autres. Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Claude Lelouch et d'autres personnalités rejoindront dès le mercredi 8 avril des agents volontaires pour appeler des personnes âgées isolées à Paris.

En cette période de confinement, ils n’ont plus de visites de leurs proches, ni même de leurs voisins qui veillaient à prendre régulièrement de leurs nouvelles.

Pour tenter de remonter le moral de certains seniors assignés à résidence dans la capitale, une soixantaine d’agents de la Ville de Paris du 3975 sont «mobilisés pour (les) appeler tous les jours et directement» en ces temps de lutte contre le Covid-19, a expliqué la maire Anne Hidalgo.

Des stars décrochent le téléphone

Pour renforcer les troupes, «ces volontaires seront rejoints par l’actrice Elsa Zylberstein, les comédiens et humoristes Franck Dubosc et Gad Elmaleh, le réalisateur Claude Lelouch, ainsi que d'autres artistes qui, eux aussi, veulent faire preuve de solidarité et appelleront régulièrement des personnes âgées isolées au téléphone», a ajouté l’édile.

Dans un long message publié vendredi dernier, elle a par ailleurs tenu à remercier «très chaleureusement tous ces volontaires qui font preuve d'une solidarité à toute épreuve dans cette situation de crise inédite».